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Dünya

Los Angeles'taki yangınlarda can kaybı 24'e yükseldi

ABD'nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiği bildirildi.

Şilan Turp, İslam Doğru  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
Los Angeles'taki yangınlarda can kaybı 24'e yükseldi Fotoğraf: Lokman Vural Elibol/AA

Ankara

Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu, yangınlarda ölenlerin sayısına ilişkin güncel verileri açıkladı.

Yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e çıktığı, Eaton'da 16 ve Palisades'te 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada 16 kişiden haber alınamadığı, bu sayının artabileceği belirtildi.

Öte yandan, yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildiği ve tahliye edilen 700'den fazla bölge sakininin barınaklara yerleştirildiği kaydedildi.

Yetkililer, kayıp ihbarında bulunulabilmesine olanak sağlayan merkezin kurulduğunu ve tahliye edilenlerin evlerinin hasar tespitini yapabilecekleri çevrim içi veri tabanının oluşturulduğunu açıkladı.

Ulusal Meteoroloji Servisi yetkilileri, yangını şiddetlendirebilecek rüzgarın 15 Ocak'a kadar sürebileceği uyarısında bulundu.

ABD'li aktör Mel Gibson, yangınlarda ortaya çıkan "su eksikliğini" sorguladı

ABD'li sinema oyuncusu ve yönetmen Mel Gibson, Fox News televizyonuna verdiği röportajda, Los Angeles'taki yangınlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Malibu bölgesinde 14,5 milyon dolarlık evi yanan 69 yaşındaki Hollywood yıldızı, yangınlar için "Aklımdan her türlü korkunç teoriyi, komplo teorilerini ve daha fazlasını üretebilirim ancak su eksikliği, rüzgar koşulları ve yangını başlatmaya hazır, istekli ve yetenekli insanların olmasını söylemekle yetinmem biraz daha uygun görünüyor." diye konuştu.

Gibson, muhtemel yangın başlatıcıların "görevlendirilmiş mi yoksa sadece kendi istekleriyle mi hareket ettiklerini" sorgulayarak, "Ve sonra bu gibi olaylarda, bir şekilde, yani bilerek mi diye düşünüyorsunuz. Bu, düşünülmesi çılgınca bir şey. Ama insan, akıllarında bir amaç olup olmadığını düşünmeye başlıyor. Ne olabilir? Ne istiyorlar? Boş bir eyalet mi? Bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Fox News sunucusu Laura Ingraham, yangınların iklim değişikliğine önlem bahanesiyle insanları müstakil evlerden çıkarıp yüksek yoğunluklu konutlara yerleştirme amacıyla çıkarıldığı iddialarını hatırlatması üzerine Gibson, "(Bu yangınlar) bana eski sığır baronlarının insanları topraklarından temizlemesini hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gibson, California'daki su rezervleri konusunda da "Suyun kaybolduğunu, rezervleri bir sebepten ötürü boşalttıklarını biliyorum. Bunu bir süredir yapıyorlar. Californiya'da neden birçok şeyin yapıldığına dair kafa karıştıran bir sürü sorun var." dedi.

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda şimdiye kadar 16 kişi hayatını kaybetti, 16 kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

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