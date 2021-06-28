Londra'da tren istasyonunda yangın çıktı
İngiltere'nin başkenti Londra'da bir tren istasyonunda yangın çıktı.
İngiltere
Başkentteki Elephant and Castle Tren İstasyonu'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından patlama meydana geldi.
Yangın nedeniyle şehrin birçok noktasından duman yükseldi.
Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken olay yerine yaklaşık 70 itfaiye ekibi gönderildi.
Yangın kontrol altına alındı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.