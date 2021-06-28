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Dünya

Londra'da tren istasyonunda yangın çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir tren istasyonunda yangın çıktı.

Zuhal Demirci   | 28.06.2021
Londra'da tren istasyonunda yangın çıktı Fotoğraf: Zuhal Demirci / AA

İngiltere

Başkentteki Elephant and Castle Tren İstasyonu'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından patlama meydana geldi.

Yangın nedeniyle şehrin birçok noktasından duman yükseldi.

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken olay yerine yaklaşık 70 itfaiye ekibi gönderildi.

Yangın kontrol altına alındı.


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