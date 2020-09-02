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Dünya

Londra'da onlarca çevreci protestocu gözaltına alındı

Protestocular, Başbakan Boris Johnson'ın Avam Kamarasında katılacağı Başbakana Sorular Oturumu öncesi yolu kesmeye çalıştı.

Hasan Esen   | 02.09.2020
Londra'da onlarca çevreci protestocu gözaltına alındı Fotoğraf: Ray Tang - Anadolu Ajansı

Londra

İngiltere'nin başkenti Londra'da Extinction Rebellion adlı çevreci grubun düzenlediği protesto sırasında onlarca gösterici gözaltına alındı.

Grubun çevre sorunlarına dikkat çekmek ve milletvekillerini İklim ve Ekolojik Acil Durum Yasa Tasarısı'nı desteklemeye çağırmak amacıyla başlattığı eylem, ikinci gününde devam ediyor.

Sabah saatlerinden itibaren Parlamento Meydanı'nda toplanan protestocular, Başbakan Boris Johnson'ın Avam Kamarasında katılacağı Başbakana Sorular Oturumu öncesi yolu kesmeye çalıştı.

Eylemcilere izin vermeyen polis, aralarında yaşlıların da olduğu onlarca kişiyi gözaltına aldı. Gözaltıların sayısıyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Ancak polisin gece saatlerinde yaptığı açıklamada, dünkü gösteri sırasında toplam 160 göstericinin bir acil durum görevlisine saldırmak, polisin çalışmasını engellemek ve kamu düzenini bozmak suçlarından gözaltına alındığı duyuruldu.

Grup, eylemlerinin 10 gün devam edeceğini bildirmişti.



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