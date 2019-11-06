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Dünya

Londra polisi Mesut Özil'e saldırının yeni görüntülerini yayınladı

Londra polisinin Twitter hesabından yayınlanan görüntülerde, motosikletli iki kişinin Mesut Özil'in aracına yaklaştığı, bunlardan birinin Kolasinac'a bıçak çektiği görülüyor.

Hasan Esen   | 06.11.2019
Londra polisi Mesut Özil'e saldırının yeni görüntülerini yayınladı

Londra

Londra polisi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile Bosna Hersekli oyuncu Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırının yeni görüntüleri ile zanlıların fotoğraflarını yayınladı. 

Londra polisinin Twitter hesabından yayınlanan görüntülerde, motosikletli iki kişinin Mesut Özil'in aracına yaklaştığı, bunlardan birinin Kolasinac'a bıçak çektiği görülüyor.

Kolasinac'ı bıçaklamakla tehdit eden kişilerin, Bosna Hersekli oyuncunun karşı koyup peşlerine düşmesi üzerine kaçması dikkati çekiyor. Bu arada Mesut Özil'in, aracının kapısını kapattığı görüntülere yansıyor.

Polis, bugünkü duruşmada saldırıyı soygun amaçlı yaptıklarını itiraf eden zanlılar Jordan Northover ile Ashley Smith'in fotoğraflarını da yayınladı.

Polisin sosyal medyadaki açıklamasında da güvenlik kamerası görüntülerinde, zanlıların bıçak çekmekte tereddüt etmedikleri, ancak kendilerine karşı konulacağını ummadıkları ifade edilerek, "Bir mağdur, sağlam durdu ve şüphelileri defetti." denildi.

Suçlarını itiraf eden zanlılar hakkında, 8 Kasım Cuma günü karar verilmesi bekleniyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 25 Temmuz'da araçta bulundukları sırada motosikletli iki kişinin bıçaklı saldırı girişimiyle karşı karşıya kalan Mesut Özil ve Sead Kolasinac, güvenlik gerekçesiyle Arsenal'in sezon başındaki lig maçlarında kadroya alınmamıştı.

Londra Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan Ashley Smith ile Jordan Northover'ın, hırsızlığa teşebbüs ve silahlı saldırı girişiminden mahkemeye çıkarılacağı belirtilmişti.

Olayın hemen ardından başka bir açıdan çekilen görüntüler basına yansımıştı.

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