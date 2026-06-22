Sıfır atık temasının da bu yıl ilk kez özel odak noktası olarak yer aldığı Londra İklim Eylemi Haftası'na 75 bin kişinin katılması beklenirken hafta boyunca Londra'nın farklı bölgelerinde binden fazla etkinlik düzenlenecek.

Londra İklim Eylemi Haftası başladı Sıfır atık temasının da bu yıl ilk kez özel odak noktası olarak yer aldığı Londra İklim Eylemi Haftası'na 75 bin kişinin katılması beklenirken hafta boyunca Londra'nın farklı bölgelerinde binden fazla etkinlik düzenlenecek.

Dünyada iklim eylemini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Londra İklim Eylemi Haftası (LCAW) başladı.

Bu yıl 20-28 Haziran tarihlerinde 8'incisi düzenlenen LCAW, dünyadaki en geniş kapsamlı bağımsız iklim organizasyonları arasında yer alıyor.

LCAW'a bu yıl 75 bin katılımcı beklenirken hafta boyunca Londra'nın farklı bölgelerinde binden fazla etkinlik düzenlenecek.

LCAW'ın diplomatik açılışı bugün düzenlenen İklim İnovasyon Forumu 2026 ile yapıldı.

LCAW'ın temellerini atan ve sekretaryasına ev sahipliği yapan iklim düşünce kuruluşu E3G'nin Kurucu Direktörü ve Üst Yöneticisi (CEO) Nick Mabey, forumun açılışında yaptığı konuşmada, 30'a yakın ülkeden lider ve bakanın hafta boyunca toplantılara katılacağını ve uluslararası işbirliğinin LCAW'ın temel gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi.

İngiltere İklim Özel Elçisi Rachel Kyte, forumda yaptığı konuşmada, iklim değişikliği nedeniyle artan aşırı hava olaylarını anımsatarak, küresel ısınmanın artan etkilerine karşı "direnç" sağlayacak yatırımların artırılması gerektiğine işaret etti.

İklim değişikliğinin etkilerine karşı en zayıf ve kırılgan durumda olan ülkelere finansman erişiminin kolaylaştırılması ve İngiltere'nin de bu kapsamda üzerine düşeni yapmaya devam etmesi gerektiğini dile getiren Kyte, "Mevcut uluslararası sistemleri değiştirmeye yönelik yenilikçi yaklaşımları desteklemeli, bu sistemlerin acil durumlara müdahale edebilmesini sağlamalı ve enerji arzının serbestliğini destekleme kapasitelerini korumalıyız." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Başkanı Murat Kurum, forumun ana konuşmasını gerçekleştirdi. Kurum, bu yıl kasımda Türkiye'nin Antalya'da ev sahipliği yapacağı COP31 kapsamındaki öncelikler ve eylem ajandasına ilişkin detayları paylaştı.

Sıfır Atık Merkezi açılacak

LCAW'da bu yıl ilk kez sıfır atık geniş kapsamlı bir tema olarak yer alıyor. Döngüsel ekonomi ve geri dönüşümü kapsayan konular, Sıfır Atık Merkezi'nde toplandı. Türkiye'nin liderlik ettiği Sıfır Atık Merkezi'nin açılışı da bugün gerçekleştirilecek.

LCAW kapsamında yarın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de bu yıl kasımda Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesinde iklim ve enerji krizlerine karşı hükümetler, iş dünyası, yatırımcılar ve yerel yönetimlerin alması gereken önlemlere ilişkin bir konuşma yapacak.