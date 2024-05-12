Dolar
32.26
Euro
34.74
Altın
2,360.56
ETH/USDT
2,928.80
BTC/USDT
61,065.00
BIST 100
10,218.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Litvanya'da halk yeni cumhurbaşkanını seçiyor

Litvanya'da halk yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor.

Lejla Biogradlija  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
Litvanya'da halk yeni cumhurbaşkanını seçiyor

Vilnius

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Litvanya'da 8 aday, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmak için yarışırken, halk aynı zamanda çifte vatandaşlık referandumu için yöneltilen soruyu da yanıtlıyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, yeni 5 yıllık dönemde de Baltık ülkesinin lideri olmak istediğini belirtirken, son seçimde ikinci tura kalan mevcut Başbakan Ingrida Simonyte en büyük rakip olarak gösteriliyor.

Kovid-19 salgını sırasında kısıtlama ve aşılara karşı çıkarak ün kazanan avukat Ignas Vegele ise dikkatleri çeken bir diğer aday olarak öne çıkıyor.

Ülkedeki kayıtlı seçmenler oylarını 07.00-20.00 saatlerinde kullanabilecek. Adaylardan hiçbirinin oyların yüzde 50'sini alamaması durumunda seçimin ikinci turu 26 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Bu arada, Litvanya hükümeti, seçim sürecini olumsuz etkileyecekleri gerekçesiyle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından (AGİT) Rusya ve Belarus'tan gelecek seçim gözlemcilerini çıkartmasını istedi. AGİT ise bunun üzerine Litvanya'dan seçime gözlemci olarak katılması için yapılan teklifi ilk kez reddetti.

AGİT'ten yapılan açıklamada, gözlemcilerin ülkelerinin hükümetlerini temsil etmediği, tarafsız bir tutum sergilediği vurgulandı.

Çifte vatandaşlık referandumu

Litvanya'da halk, cumhurbaşkanı seçiminin yanı sıra çifte vatandaşlık referandumuna da katılıyor.

Halka, yurt dışında yaşayan Litvanyalılar için çifte vatandaşlığı kolaylaştıracak anayasal değişikliğin gerekli olup olmadığı soruluyor.

Yurt dışında yaşayan Litvanyalıların, yaşadıkları ülkenin vatandaşı olabilmek için Litvanya vatandaşlığından çıkması ülke nüfusunu azaltıyor.

En son 2019'da düzenlenen seçimde de aynı referandum yapılmış ancak olumsuz sonuçlanmıştı.

Öte yandan, konumu gereği Litvanya'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nda stratejik bir role sahip olduğu ifade ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da sağanak etkili oluyor
Adana'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı ortalama yüzde 82,93 oldu
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Litvanya'da halk yeni cumhurbaşkanını seçiyor

Litvanya'da halk yeni cumhurbaşkanını seçiyor

Yargıtayda Başkanlık ve Başsavcılık için iki seçim birden yapılacak

Türk asıllı siyasetçi Güney Afrika seçimlerinde eyalet başbakanlığı için yarışacak

İran, Meclis Seçimlerinin ikinci turu için sandık başına giderken 8 kentte oy verme işlemi elektronik sandıkta yapılıyor

İran, Meclis Seçimlerinin ikinci turu için sandık başına giderken 8 kentte oy verme işlemi elektronik sandıkta yapılıyor
Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, basın mensuplarıyla bir araya geldi
Kuzey Makedonya’daki çifte seçimde ana muhalefet partisinin lideri zafer ilan etti

Kuzey Makedonya’daki çifte seçimde ana muhalefet partisinin lideri zafer ilan etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet