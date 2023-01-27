Litvanya'da bombalı saldırı tehdidi içeren mektuplar gönderildi
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta havalimanı, okullar, spor salonu ve başsavcılığa dördüncü kez bombalı saldırı tehdidi içeren mektuplar gönderildiği bildirildi.
Varşova
Baltık Haber Ajansına (BNS) göre, bu hafta dördüncü kez bazı binalara tehdit mektupları gönderildi.
Vilnius Havalimanı, başkentte bulunan beş okul, şehir merkezinde bir spor salonu ve başsavcılık binasına bombalı saldırı tehdidi içeren mektuplar gönderildiği ifade edildi.
Emniyet sözcüsü Julija Samorokovskaja, polislerin ilgili tüm yerleri kontrol ettiğini ve şüpheli bir durumla karşılaşmadığını açıkladı.
Emniyet tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.