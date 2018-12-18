Libya'nın güneyindeki petrol kuyusunda kriz sürüyor

Libya Ulusal Petrol Kurumu, silahlı gruplar tarafından işgal edilen ülkenin güneyindeki en büyük petrol sahası Şerare'de "mevcut güvenlik şartları altında üretimin devam edemeyeceğini" duyurdu.

ANKARA

Libya Ulusal Petrol Kurumu, Genel Müdürü Mustafa Sanallah imzasını taşıyan yazılı açıklamada, Şerare petrol kuyusunda üretim faaliyetlerine uygulanan mücbir sebep halinin kaldırılmadığı belirtilerek, "Mevcut güvenlik ortamında çalışmaya devam edemeyiz." ifadelerine yer verildi.

Ülkenin güneyindeki Murzuk bölgesinde yer alan Şerare Petrol Sahası'nda günlük yaklaşık 340 bin varil petrol üretildiği belirtiliyor.

İki yıl kapalı kalan Şerare Petrol Sahası, son olarak Aralık 2016'da yeniden aktif hale getirilmişti.

Libya'daki Tuareg Konseyi, petrol sahasının yeniden açılması için dün şartlı teklif sunmuştu.

Tuaregler, Şerare petrol sahasının yeniden açılması için gecikmiş maaşların ödenmesi, güneyin kalkındırılması ve yetkililerin özür dilemesi şartını öne sürmüştü. Petrol sahasında çalışanların korunmasına ilişkin sorunların çözülmesini de isteyen Tuaregler, haklarında hukuki işlemlerin durdurulmasını istemişti.

Günlük zarar 32,5 milyon dolar

Kendilerini "Fizan Gazap Hareketi" olarak adlandıran Libyalı göstericiler, bu ay başlarında yetkililerin, güneydeki bölgeyi kalkındırmak için harekete geçmesini, Fizan bölgesindeki kent ve köylere giden yolların güvenliğini sağlamasını ve bölgenin yakıt hissesini güvence altına almasını talep etmek için petrol sahası yakınlarında gösteri düzenlemişti.

Libya Petrol Kurumu, petrol sahasını korumakla sorumlu "Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli milis güçlerine bağlı çoğunluğu Tuareglerden oluşan 30. Tugay'dan bir grubun alana girerek, çalışanlara şiddet uygulayarak tehdit ettiğini belirtmişti.

Libya Petrol Kurumu, 10 Aralık'ta mücbir sebep uygulayarak petrol sahasında üretimin durduğunu açıklamıştı.

Şerare'deki üretimin durması halinde, Libya Ulusal Petrol Kurumu ülke ekonomisinin günlük 32,5 milyon dolar zarar göreceğini belirtmişti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ve Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi Libya, OPEC'in ekim ayı verilerine göre günlük 1,1 milyon varil petrol üretimi gerçekleştiriyor. Ülkedeki iç çatışmalardan önce 2011 yılında günlük petrol üretiminin ise 1,6 milyon varil olduğu aktarılıyor.

Muhabir: Enes Canlı