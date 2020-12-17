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Dünya

Libya'nın Bingazi kentindeki tutsak İtalyan balıkçılar kurtarıldı

İtalya Başbakanı Conte, Libya'nın Bingazi kentinde 108 gündür tutsak olan Mazara del Vallo kentine kayıtlı iki İtalyan balıkçı teknesi "Antartide" ve "Medinea"nın 18 kişilik mürettebatının serbest kaldığını duyurdu.

Barış Seçkin   | 17.12.2020
Libya'nın Bingazi kentindeki tutsak İtalyan balıkçılar kurtarıldı

Roma

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile beraber bu sabah saatlerinde Bingazi'ye sürpriz ziyaret gerçekleştiren Başbakan Giuseppe Conte, İtalyan basınında yer alan İtalyan balıkçıların serbest kaldığı haberini sosyal medyadan doğruladı.

Conte, Twitter hesabından, "Evinize hoş geliyorsunuz" diyerek, balıkçıların fotoğrafını paylaştı.

Bakan Di Maio da Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkçılarımız artık serbest. Birkaç saat sonra ailelerine ve yakınlarına sarılabilecekler. Onları eve getirmek için çalışan dış istihbarat servisimiz AISE’ye ve tüm diplomatik birimlerimize teşekkürler. Mazara del Vallo’ya kucak dolusu sevgiler. Hükümet, Libya'nın istikrarı için kararlı şekilde çalışmayı sürdürüyor. Başbakan Conte ile bugün Bingazi’de Hafter ile görüşmemizde bunu yineledik. Yaşasın İtalya." ifadelerini kullandı.

İtalyan balıkçılar 3 ayı aşkın süredir tutsaktı

İtalya'nın Sicilya Adası'nda Mazara del Vallo kentine kayıtlı iki İtalyan balıkçı teknesi "Antartide" ve "Medinea"ya, eylül ayı başında Libya'nın 35 mil açığında el konulmuştu.

Teknelerde çalışan 8'i İtalyan, 10'u yabancı (6'sı Tunuslu, 2'si Senegalli, 2'si Endonezyalı) mürettebat, o tarihten bu yana Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin elinde bulunuyordu. Balıkçıların aileleri, yakınlarının bir an önce serbest bırakılması için sık sık hükümetle görüşürken, son dönemde protestolar düzenliyordu. İtalya'da muhalefet partileri de hükümeti, balıkçıların serbest bırakılmasını sağlayamadığı için son günlerde sert şekilde eleştiriyordu.

İtalyan basınında daha önce Hafter'in balıkçılara karşılık, İtalya’da tutuklu 4 Libyalının serbest bırakılmasını istemiş olabileceği haberleri çıkmıştı.

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