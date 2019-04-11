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Dünya

Libya'nın başkenti Trablus çevresinde çatışma yaşanıyor

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyinde bazı yerlerde Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçlerle General Hafter liderliğindeki birlikler arasında çatışma yaşanıyor.

Ali Semerci   | 11.04.2019
Libya'nın başkenti Trablus çevresinde çatışma yaşanıyor

Trablus

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyinde bazı yerlerde Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerle General Halife Hafter liderliğindeki birlikler arasında çatışma yaşanıyor.

Hafter liderliğindeki birliklerle UMH'ye bağlı güçler arasında en şiddetli çatışmalar, Trablus'un güneyindeki Ayn Zara, Es-Sevani ve El-Kerimiyye bölgelerinde yaşanıyor.

Görgü şahitleri da bölgede ağır silahlarla çatışmaların yaşandığını ve çatışma sırasında atılan birkaç roketin sivillerin evlerine isabet ettiğini belirtti.

Görgü tanıkları ayrıca, henüz kime ait olduğu bilinmeyen savaş uçaklarının bölgedeki bazı merkezlere hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

Taraflar arasında devam eden çatışma ve hava saldırılarında ölü ve yaralananların olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi yok.

Hafter çatışmaların fitilini ateşledi

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter güçleri Sabrata, Surman, Gıryan ve el-Asabia bölgelerine girdikten sonra, Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına ulaşmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Libya'daki çatışmalarda bir haftada 58 kişinin öldüğünü, 275 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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