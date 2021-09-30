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Dünya

Libya'dan Kahire'ye uçuşlar 7 yıl aradan sonra yeniden başladı

Mücahit Aydemir   | 30.09.2021
Libya'dan Kahire'ye uçuşlar 7 yıl aradan sonra yeniden başladı

Trablus

Libya'nın başkenti Trablus ile Mısır'ın başkenti Kahire arasındaki sivil uçuşlar, 7 yıl aradan sonra yeniden başladı.

Trablus'un Mitiga Havaalanı yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, Libya devletine ait Afriqiyah Airways uçağının 7 yıl sonra Kahire Havaalanına doğru yola çıktığı duyuruldu.

İki ülke arasındaki sivil hava taşımacılığının, iki ayrı Libyalı hava yolu firması ile yapılacağı belirtildi.

Trablus'tan Mısır'ın İskenderiye kentine uçuşlar bulunurken, başkent Kahire seferleri ise Mısır makamlarının "güvenlik koşullarını" gerekçe göstermesi nedeniyle yapılamıyordu.

Libya'da 2014 yılından bu yana şiddetlenen iç savaş ve siyasi krizler nedeniyle çok sayıda büyükelçilik ve yabancı misyon bu ülkedeki faaliyetlerini durdururken, uluslararası uçuşlar da tamamen durma noktasına gelmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki diyalog kapsamında geçen yıl ekim ayında Libya'da ateşkesin sağlanması ve martta Başbakan Abdulhamid Dibeybe önderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti'nin göreve gelmesiyle ülkede kısmi istikrar ortamı sağlandı.

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