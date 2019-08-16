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Dünya

Libya'daki UMH'den uluslararası topluma tepki

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi, Hafter'in havalimanlarına yönelik saldırıları karşısında uluslararası camianın sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Mustapha Dalaa,Gülşen Topçu   | 16.08.2019
Libya'daki UMH'den uluslararası topluma tepki

Trablus

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in havalimanlarına yönelik saldırıları karşısında uluslararası camianın sessiz kalmasına tepki gösterdi.

UMH Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Hafter güçlerinin Mitiga, Zuvara ve Misrata havalimanlarına düzenlendiği saldırılar kınandı.

Hafter güçlerinin işlediği ihlallerden haberdar olan uluslararası camia ile Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) sessizliğine bir anlam verilemediği ifade edilen açıklamada, havalimanlarına yönelik saldırıların başkentteki güvenlik ve istikrarı sarsma amacı taşıdığı belirtildi.

Sivillerin can güvenliğinden UNSMIL'in sorumlu olduğu vurgulanan UMH açıklamasında, "Birleşmiş Milletler (BM) ile UNSMIL, Zuvara Havalimanı saldırısında olduğu gibi doğrudan Hafter güçlerini kınayan bir açıklama yapmayarak olumsuz tarafsızlık yapmıştır." denildi.

UMH'nin yürüttüğü "Burkan el-Gadab" operasyonunun Facebook sayfasından bugün yapılan açıklamada, Hafter güçlerinin Mitiga Havalimanı'na düzenlediği saldırıda 2 çalışanın yaralandığı belirtilmişti.

Zuvara Havalimanı da bugün Hafter güçlerine ait uçaklar tarafından bombalanmış ve saldırıda bir güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

UNSMIL, dün, Libya'nın batısındaki havalimanlarına yönelik saldırılarla ilgili açıklama yapmış ve bu saldırıların derhal durdurulmasını istemiş ancak saldırının failleri olarak Hafter güçlerini zikretmemişti.

Hafter güçleri, askeri amaçlı kullanıldığı gerekçesiyle bir süredir ülkenin batısındaki Mitiga, Zuvara ve Misrata havalimanlarına yönelik saldırılar düzenliyor.



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