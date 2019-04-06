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Dünya

Libya'daki UMH'den 'Hafter'e bağlı güçlerle mücadele edeceğiz' mesajı

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümetinin İçişleri Bakanı Başağa, Hafter'e bağlı güçlerle mücadele edeceklerini, başkenti ve tüm ülkeyi güvenli hale getireceklerini açıkladı.

Hussein Mahmoud Ragab Elkabany,Ayşe Sümeyra Aydoğdu   | 06.04.2019
Libya'daki UMH'den 'Hafter'e bağlı güçlerle mücadele edeceğiz' mesajı

Trablus

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Ali Fethi Başağa, Hafter'e bağlı güçlerle mücadele edeceklerini, Trablus'u ve tüm ülkeyi güvenli hale getireceklerini belirtti.

Libya Ahrar kanalına açıklamalarda bulunan Başağa, UMH'ye bağlı güçlerin sahada çok güçlü olduklarını ve planlanan şekilde teçhizatlarını tamamlamalarının ardından saldırıya geçeceklerini ifade etti.

Başağa, Hafter'e bağlı güçlerle mücadele edeceklerini, başkenti ve tüm ülkeyi güvenli hale getireceklerini bildirdi.

"Uluslararası toplumun UMH'ye yönelik desteğinde olumlu değişim görüyoruz. Bazı ülkeler Hafter'in güvenlikleri için bir tehlike olduğunun farkında." ifadelerini kullanan Başağa, Libya konusunda etkin rol üstlenen bazı ülkelerin Hafter'in kendilerini küçümsediğini ve Birleşmiş Milletler'in (BM) barışı sağlamaya yönündeki çabalarını hafife aldığını fark ettiğini dile getirdi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.

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