Dolar
13.62
Euro
15.48
Altın
1,848.27
ETH/USDT
3,134.80
BTC/USDT
44,158.00
BIST 100
2,038.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komiteden 'seçim' çağrısı

Libya krizindeki taraflardan temsilcilerin yer aldığı 5+5 Ortak Askeri Komitesi, yaşanan son gelişmelerin ardından ülkedeki aktörlere "mümkün olan en kısa sürede seçimlere gidilmesi" çağrısı yaptı.

Ferdi Bayat   | 15.02.2022
Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komiteden 'seçim' çağrısı

Trablus

5+5 Ortak Askeri Komiteden yapılan yazılı açıklamada, tüm tarafların itidalli olması ve ülke çıkarlarının tüm partizan çıkarların üstünde tutulması istendi.

Son günlerde yaşanan siyasi anlaşmazlıkların Libya'da istikrarın sağlanması için verilen tüm emekleri tehlikeye attığı yönünde endişeye neden olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm uluslararası ve yerel taraflara, ülkeyi güvenli kılacak seçimlere en hızlı şekilde gidilmesi çağrısında bulunuyoruz"

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümetinin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta yeni başbakan seçimi için toplandı. Ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa başbakan seçildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Özdarendeli'den TURKOVAC'ın güvenle yaptırılabileceği açıklaması
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 922 bin 473'e çıktı
Japonya'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti
Arap ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini hafifletmeye başladı
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 120 bini geçti

Benzer haberler

Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komiteden 'seçim' çağrısı

Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komiteden 'seçim' çağrısı

Bakan Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral El Buni'yi kabul etti

BM Temsilcisi Williams, Libyalı yetkiliyle ülkedeki son gelişmeleri görüştü

Libya'da Fethi Başağa hükümeti kurmak için istişarelere başladığını açıkladı

Libya'da Fethi Başağa hükümeti kurmak için istişarelere başladığını açıkladı
BM Libya Özel Temsilcisi Williams, Dibeybe ve Başağa ile son gelişmeleri görüştü

BM Libya Özel Temsilcisi Williams, Dibeybe ve Başağa ile son gelişmeleri görüştü
Libya Başbakanı Dibeybe: Seçim süreci başladı

Libya Başbakanı Dibeybe: Seçim süreci başladı