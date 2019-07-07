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Dünya

Libya'da UMH birliklerinden Trablus Havalimanı'na üç eksenden operasyon

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkent Trablus'un güneyindeki emekli general Halife Hafter güçlerine ait yeni mevzilerin hedef alındığını duyurdu.

Mustapha Dalaa,Afra Aksoy   | 07.07.2019
Libya'da UMH birliklerinden Trablus Havalimanı'na üç eksenden operasyon

Trablus

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'un güneyindeki emekli general Halife Hafter güçlerine ait yeni mevzilerin hedef alındığını duyurdu.

UMH'nın Hafter'e karşı başlattığı Burkan el-Gadap operasyonunun sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

UMH birliklerinin eski Trablus Havalimanı eksenlerinden El-Ahya el-Berriye, Es-Sebia ve El-Kazirma'ya operasyon düzenlediğini aktaran Meci, çatışmaların devam ettiği eksenlerde kontrolün sağlanması durumunda Eski Trablus Havalimanı'nın da ele geçirileceğini söyledi.

El-Ahya el-Berriye ve El-Kazirma eksenleri havalimanının kuzeyinde, Es-Sebia kenti ise başkentin güneyinde yer alıyor. Hafter güçleri, Sebia kentini, başkentin güneydoğusundaki Terhune'den havalimanına ulaşan tedarik yolunun geçiş noktası olarak kullanıyor.

Emekli asker Halife Hafter, Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip ve tek meşru yönetim olarak kabul edilen UMH'ye karşı 4 Nisan'da başlattığı askeri operasyonlarla başkent Trablus'u ele geçirmeye çalışıyor.

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