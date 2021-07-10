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Dünya

Libya'da Türk bayraklı dayanışma gösterisi düzenlendi

Libya'nın başkenti Trablus'ta toplanan kalabalık, ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde Türk bayrağını hedef alan provokasyonu kınayan gösteri düzenledi.

Mücahit Aydemir   | 10.07.2021
Libya'da Türk bayraklı dayanışma gösterisi düzenlendi

Trablus

Trablus'un Şehitler Meydanı'nda toplanan Libyalılar, ellerinde Libya ve Türk bayrakları ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'i kınayarak "Savaş suçlusu Hafter'e hayır!" sloganları attı.

Türk bayrağı taşıyan Libyalılardan Hüseyin el-Tuveyri, AA muhabirine, "Bugün, Türk bayrağına saldıranlara karşı Türk bayrağı taşıyoruz. Çünkü Türkiye'nin, Libya'ya, Filistin'e ve tüm ülkelere yönelik onurlu bir duruşu var." diye konuştu.

Hafter milislerinin Türk bayrağını hedef alan provokasyonu

Libya'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolündeki Tobruk kentinde 5 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen bütçe görüşmeleri sırasında Temsilciler Meclisinin geçici binası önünde Türk bayrağı hedef alınmıştı.

Hafter yanlısı milisler, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin, Tobruk kentini ziyareti sırasında konvoyun geçeceği yola Türk bayrakları sererek, provokasyon girişiminde bulunmuştu.

Dışişleri Bakanlığı, Türk bayrağını hedef alan çirkin eylemi şiddetle kınadığını açıklamış, Libya Dışişleri Bakanlığı nezdinde, gerekli yazılı ve sözlü girişimlerin yapıldığını belirtmişti.

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