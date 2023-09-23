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Dünya

Libya'da selin ikiye böldüğü Derne'de geçici köprü inşa ediliyor

Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH), selin vurduğu Derne kentinin doğusu ile batısını birbirine bağlayacak geçici köprü inşasında beton dökme aşamasının tamamlandığını duyurdu.

Muetaz Wannes, Gülşen Topçu  | 23.09.2023 - Güncelleme : 23.09.2023
Libya'da selin ikiye böldüğü Derne'de geçici köprü inşa ediliyor Fotoğraf: Aydoğan Kalabalık/AA

Trablus

UBH Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel nedeniyle ikiye bölünen Derne'de yürütülen köprü inşası çalışmalarına ilişkin Facebook sayfasından açıklamada bulundu.

Geçici köprünün beton dökme işleminin tamamlandığını kaydeden Dibeybe, çalışmalarından dolayı Yapay Nehir Projesi Uygulama ve Yönetim Kurumundaki mühendisler ile çalışanlara teşekkür etti.

Dibeybe, geçici köprü beton dökme çalışmalarına ilişkin fotoğraf da paylaştı.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası", Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, 19 Eylül'de, Libya'daki selde 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 ila 9 bin kişinin hala kayıp olduğunu söylemişti.

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