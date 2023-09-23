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Dünya

Libya'da selde ölenlerin kimlik tespit çalışmaları başladı

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti (UBH), 10 Eylül'de ülkenin doğusunu vuran selde hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının başladığını duyurdu.

Muetaz Wannes, Gülşen Topçu  | 23.09.2023 - Güncelleme : 23.09.2023
Libya'da selde ölenlerin kimlik tespit çalışmaları başladı

Trablus

Selden en çok etkilenen Derne'de cesetlerin enkaz altından ve denizden çıkarılmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Selde hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları da başladı. Bu kapsamda Derne'ye gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Afetzedeler Kimlik Tespit Ekibi (DVI), burada yetkililerle durum değerlendirmesinde bulundu.

UBH'ye bağlı "Hükümetimiz" adlı Facebook sayfasından yapılan açıklamada, DVI'nin, Interpol tarafından gönderilen ilk ekip olduğu belirtildi.

UBH'ye bağlı İçişleri Bakanlığı ise Interpol Genel Sekreterliğinin başka ülkelerden de kimlik tespiti için Libya'ya ekip göndereceğini açıkladı.

Açıklamada, bu çalışmaların, İçişleri Bakanlığına bağlı Arap ve Uluslararası Kriminal Polis Ofisiyle koordinasyon içinde yürütüleceği kaydedildi.

DVI, genetik, diş hekimliği, adli tıp ve diğer teknik alanlardaki uzmanlardan oluşuyor.

Libya'da selin yaşandığı ilk günlerde birçok ceset, kimlik tespiti yapılmadan defnedilmişti.

Libya'nın doğusundaki hükümete bağlı İçişleri Bakanlığı, defnedilen kişilerin fotoğraflarını çekerek ailelerinin daha sonra kimlik tespiti yapabilmesi için bunları özel bir internet platformundan paylaşmıştı.

Sonraki günlerde ise cesetler, eşleştirme yapılmak üzere DNA numuneleri alındıktan sonra defnedilmişti.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası", Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, 19 Eylül'de, Libya'daki selde 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 ila 9 bin kişinin hala kayıp olduğunu söylemişti.

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