Dolar
17.32
Euro
18.18
Altın
1,839.67
ETH/USDT
1,033.20
BTC/USDT
19,373.00
BIST 100
2,533.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Libya'da ham petrol üretiminde sert düşüş yaşandı

Libya'da nisan ayından bu yana zaman zaman düzenlenen protestolar nedeniyle ham petrol üretiminin günlük yaklaşık 200 bin varile düştüğü bildirildi.

Zeynep Hilal Karyağdı Duran   | 19.06.2022
Libya'da ham petrol üretiminde sert düşüş yaşandı

Trablus

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol ve Gaz Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada petrol üretiminde gerçekleşen düşüşle ilgili kısa bilgi verildi.

Açıklamada, protestolar nedeniyle petrol sahaları ve limanların kapalı kalmasının üretimi etkilediği, yalnızca Hamade, El-Vefa ve El-Bahriyye petrol sahalarında üretimin yapıldığı belirtildi.

Bu üç petrol sahasından ise günlük toplam 100 bin ila 200 bin varil ham petrol üretildiği ifade edildi.

Libya'da normal şartlarda günde 1,2 milyon varil ham petrol üretilebiliyorken, bu miktar kapalı kalan sahalar nedeniyle ciddi şekilde düştü.

Libya'da petrol sahalarına müdahale

Nisan başından itibaren kabile mensubu protestocu gruplar, çeşitli bölgelerdeki petrol sahalarında üretimi durdurarak, bazı limanların çalışmasını engellemişti.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 17-18 Nisan'da ülkenin güneyindeki Fil ve Şerara petrol sahaları ile doğudaki Zeytuna ve Brega limanlarında "mücbir sebep" ilan ederek üretimin ve ihracatın durduğunu duyurmuştu.

Protestocular, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'den görevi Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin başbakan seçtiği Fethi Başağa'ya teslim etmesini talep etmiş, Dibeybe ise görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Müküs Çayı'nda kaybolan hemşire 140 kişilik ekiple aranıyor
Bakan Yanık: 2013 yılından bugüne kadar 2,5 milyon vatandaşımız Aile Eğitim Programlarından yararlandı
Çanakkale'de zirai alan ve orman yangınlarına müdahale ediliyor
Trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma er son yolculuğuna uğurlandı
İrlanda Dışişleri Bakanı Coveney: (İrlanda'nın NATO üyeliği başvurusu) Kısa vadede gerçekleşebileceğini düşünmüyorum

Benzer haberler

Libya'da ham petrol üretiminde sert düşüş yaşandı

Libya'da ham petrol üretiminde sert düşüş yaşandı

BM'den Libya'daki 'nefret söylemine' kınama

Libya’daki tarafların Kahire'deki görüşmelerinde sona gelindi

Lübnan, Mısır ve Libya'da "Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle buğday krizi" endişesi yaşanıyor

Lübnan, Mısır ve Libya'da "Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle buğday krizi" endişesi yaşanıyor
Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 18 ay uzatılmasına dair tezkere TBMM'ye sunuldu

Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 18 ay uzatılmasına dair tezkere TBMM'ye sunuldu
Libya'da petrol siyasi çekişmeler nedeniyle nimetten külfete dönüştü

Libya'da petrol siyasi çekişmeler nedeniyle nimetten külfete dönüştü