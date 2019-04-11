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Dünya

Libya'da Haftere bağlı güçler: Trablus Havalimanı'nı ele geçirdik

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, Trablus Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağladıklarını açıkladı.

11.04.2019
Libya'da Haftere bağlı güçler: Trablus Havalimanı'nı ele geçirdik

Trablus

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, Trablus Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağladıklarını açıkladı.

Sözcü Mismari, ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde düzenlediği basın toplantısında, "Trablus Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağladık ve güçlerimiz şu an başkent Trablus ile doğusu arasındaki ana yolu kesmeye çalışıyor." dedi.

Mismari ayrıca, başkent Trablus'u ele geçirmek için başlattıkları saldırıdan bu yana Hafter güçlerinden 28 kişinin öldüğünü, 92 kişinin yaralandığını ifade etti.

Hafter çatışmaların fitilini ateşledi

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Saldırının 14-16 Nisan tarihlerinde Libya'da BM gözetiminde gerçekleştirilmesi planlanan ulusal diyalog konferansı öncesinde başlatılması dikkati çekmişti.

Hafter güçleri Sabrata, Surman, Gıryan ve El-Asabia bölgelerine girdikten sonra Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına gelmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Libya'daki çatışmalarda son 3 günde 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 181 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Hafter güçleri Yermuk Kampı'nda kontrolü sağladığını açıkladı

Öte yandan Hafter'e bağlı güçler, başkenti Trablus'un güneyindeki Ayn Zara beldesinde yer alan en büyük askeri kamp olan Yermuk Kampı'nda kontrolü sağladığını açıkladı.

Hafter'e bağlı güçlerin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Yermuk Kampı'nda kontrol sağlandı, kamptakiler esir alındı, makine ve ekipmanlara el konuldu ve güçlerimiz başkentin ortasına doğru ilerlemeye devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümetinden (UMH) konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Hafter çatışmaların fitilini ateşledi

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter güçleri Sabrata, Surman, Gıryan ve el-Asabia bölgelerine girdikten sonra, Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına ulaşmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Libya'daki çatışmalarda son 3 günde 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 181 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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