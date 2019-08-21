Euro
6.36
Dolar
5.73
BIST 100
96,031.83
Altın
1,506.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Libya'da Hafter güçleriyle UMH arasında çatışma

Trablus'un güneyinde Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ülkenin doğusundaki güçlerin lideri Hafter'e bağlı birlikler arasında çatışma çıktı.

Gülşen Topçu   | 21.08.2019
Libya'da Hafter güçleriyle UMH arasında çatışma

Trablus

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyinde Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile ülkenin doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı birlikler arasında çatışma çıktı.

UMH komutanlarından Muhammed el-Müfti, Nova haber ajansına yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı bazı güçlerin Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesinde ilerlemeye çalıştığını ancak UMH güçlerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktığını belirtti.

Müfti, Hafter güçlerinden büyük kısmının öldüğü çatışmada her iki tarafın da Ayn Zara'da herhangi bir ilerleme kat edemediğini kaydetti.

Hafter güçlerinden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı. Hafter güçleri, Trablus saldırısının üzerinden 4 ayı aşkın bir zaman geçmiş olmasına rağmen henüz kayda değer bir başarı elde edemedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail sağında bölünme derinleşiyor
Kızıldeniz’de uluslararası pazarlıklar
Tunus’ta seçimler ve Nahda Hareketi’nin geleceği
Körfez’deki statükocu eksende çatlak derinleşiyor
GÖRÜŞ - Suriye: Demografi, toponomi ve değişen sınırlar

Benzer haberler

Libya'da Hafter güçleriyle UMH arasında çatışma

Libya'da Hafter güçleriyle UMH arasında çatışma

Birleşmiş Milletler Hafter'i yalanladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya çağrısı

Libya'daki UMH'den uluslararası topluma tepki

Libya'daki UMH'den uluslararası topluma tepki
Hong Kong'da protestocular ile polis arasında çatışma

Hong Kong'da protestocular ile polis arasında çatışma
Libya UMH'den uluslararası topluma 'Hafter'in saldırılarına müdahale' çağrısı

Libya UMH'den uluslararası topluma 'Hafter'in saldırılarına müdahale' çağrısı