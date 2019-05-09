Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.93
Dolar
6.18
BIST 100
90,272.60
Altın
1,283.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Libya'da Hafter güçlerinden UMH taburuna saldırı

Libya'da General Halife Hafter güçlerine ait savaş uçakları, başkent Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait bir tabura hava saldırısı düzenledi.

Gülşen Topçu   | 09.05.2019
Libya'da Hafter güçlerinden UMH taburuna saldırı

Ankara

Libya'da General Halife Hafter güçlerine ait savaş uçakları, başkent Trablus'un batısındaki Cenzur bölgesinde bulunan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UHM) ait "Cenzur Atlıları" Taburu'nu 3 roketle hedef aldı. 

Saldırıdan sonra taburun olduğu alanda patlamalar olduğu ve bölgede ambulans sirenlerinin duyulduğu kaydedildi. Saldırının ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası tanınırlığa sahip UMH de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ve medyanın rolü
Sri Lanka'daki terörist saldırılar ve 'Kuşak-Yol' projesi
Göçmenler sırtımızdaki yük mü?
GÖRÜŞ - Venezuela'daki darbe girişimi ve muhtemel senaryolar
Sudan'da darbe sonrasında yaşananlar ve yeni aktörler

Benzer haberler

'Hafter'in saldırıları siyasi anlaşma umudunu kaybettirdi'

'Hafter'in saldırıları siyasi anlaşma umudunu kaybettirdi'

Hafter güçlerinden 'vurulan UMH uçağının Portekizli pilotu sorguda' iddiası

Hafter güçlerinden UMH savaş uçağını vurduk iddiası

Halife Hafter'e bağlı uçaklar Trablus'un güneyini vurdu

Halife Hafter'e bağlı uçaklar Trablus'un güneyini vurdu
Hafter güçlerinin karargahına saldırı: 9 ölü

Hafter güçlerinin karargahına saldırı: 9 ölü
Hafter bir aydır Trablus savunma hattını kıramıyor

Hafter bir aydır Trablus savunma hattını kıramıyor