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Hafter, Libya Televizyonunda yayımlanan konuşmasında, operasyonun başlamasından iki ay sonra Derne'de kontrolü sağladıklarını söyledi ve kendisine bağlı güçler ile kent halkına operasyona verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Ayrıca Hafter konuşmasında, Petrol Hilali Bölgesi'ndeki limanlarda da 21 Haziran'da kontrolü sağladıklarına atıfta bulundu.

Hafter güçleri dört yıldan bu yana abluka altında tutulan kenti, Mağrib El-Kaidesi'yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle "terör örgütü" olarak nitelendirdiği Derne Savunma Güçleri'nin elinden almak için mayıs ayı başında operasyona başlamıştı.

General Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, 21 Haziran'da yaptığı basın açıklamasında ise Petrol Hilali Bölgesi'nde tamamen kontrolün sağlandığını belirtmişti.

Muhabir: Gülşen Topçu