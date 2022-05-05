Dolar
14.74
Euro
15.65
Altın
1,881.33
ETH/USDT
2,939.00
BTC/USDT
39,745.00
BIST 100
2,430.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Libya'da Fethi Başağa'dan Sirte açıklaması

Libya'nın doğusundaki Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından yeni başbakan olarak belirlenen Başağa, Trablus'taki Başbakan Abdulhamid Dibeybe hükümetiyle anlaşmazlık halinde kendi yönetimindeki hükümetin görevini Sirte'den yürüteceğini kaydetti.

Çağrı Koşak   | 05.05.2022
Libya'da Fethi Başağa'dan Sirte açıklaması

Libya

Sirte'deki bir törende konuşan Fethi Başağa, "Tek bir damla kan dökülmeden görevimizi başkent Trablus'ta yerine getirmek istiyoruz, ancak bu mümkün olmazsa görevimizi Sirte'den yürütebiliriz." dedi.

Sirte'nin, ülkenin doğusunu batı ve güneye bağladığını söyleyen Başağa, kentin ülkedeki diğer şehirlerle gerilimi veya düşmanlığının bulunmadığını ifade etti.

Libya'da her ülkenin farklı çıkarları bulunduğunu dile getiren Başağa, anlaşmazlığın Libya'da savaşan ülkeler arasında olduğunu söyledi.

Başağa, "Anlaşmazlığımız yüzde 20'yi geçmez. Libya'da farklılıklara rağmen, referans noktası vatandır." diye konuştu.

Halkı yeniden bir araya getirmeyi hedefleyen bir diyalog girişimi başlattıklarını aktaran Başağa, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe hükümetini seçimlere giden yolu kapatmak ve görev süresini uzatmaya çalışmakla suçladı.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Çekya’da sağlık kurumlarında 11 Mayıs’tan itibaren maske zorunluluğu sona erecek
Türkiye'de 1132 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
DSÖ: Güney Afrika'da Omicron'un 2 yeni alt varyantı tespit edildi
Türkiye'de 1193 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 10 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Libya'da Fethi Başağa'dan Sirte açıklaması

Libya'da Fethi Başağa'dan Sirte açıklaması

Libya Başbakanı Dibeybe: Parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapmaktan başka yol yok

Libyalılar bayram namazını geleneksel kıyafetleriyle kıldı

Libya Ulusal Petrol Kurumu, Zeytuna Limanı'ndaki mücbir sebebi kaldırdı

Libya Ulusal Petrol Kurumu, Zeytuna Limanı'ndaki mücbir sebebi kaldırdı
Libya Ulusal Petrol Kurumundan Zeytuna Limanı'nda çevre felaketi uyarısı

Libya Ulusal Petrol Kurumundan Zeytuna Limanı'nda çevre felaketi uyarısı
UCM Başsavcısı Han: Libya'da cezasızlığa katlanılamaz

UCM Başsavcısı Han: Libya'da cezasızlığa katlanılamaz