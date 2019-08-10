Libya'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
Libya’nın doğusundaki Bingazi kentinde, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu konvoyunu hedef alan saldırıda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Bingazi
Libya yerel kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bingazi kentinin doğusunda Ticaret ve Kalkınma Bankası ile bir alışveriş merkezi arasında yer alan otoparkta bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi.
Saldırda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Ölü ve yaralılar Bingazi Tıp Merkezine götürüldü.
UNSMIL konvoyu hedef alındı
Bombalı saldırının Libya'daki Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) konvoyunu hedef aldığı belirtildi.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.