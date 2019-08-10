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Dünya

Libya'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü, 8 yaralı

Libya’nın doğusundaki Bingazi kentinde, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu konvoyunu hedef alan saldırıda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Sümeyye Özer   | 10.08.2019
Libya'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü, 8 yaralı

Bingazi

Libya yerel kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bingazi kentinin doğusunda Ticaret ve Kalkınma Bankası ile bir alışveriş merkezi arasında yer alan otoparkta bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi.

Saldırda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Ölü ve yaralılar Bingazi Tıp Merkezine götürüldü.

UNSMIL konvoyu hedef alındı

Bombalı saldırının Libya'daki Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) konvoyunu hedef aldığı belirtildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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