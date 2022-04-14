Dolar
14.60
Euro
15.93
Altın
1,975.05
ETH/USDT
3,106.30
BTC/USDT
41,261.00
BIST 100
2,460.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Libya, petrol üretimini günlük 1,4 milyon varile çıkartacak

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti, ülkede günlük petrol üretiminin artırılması hedefiyle petrol ve gaz sektörünün geliştirilmesi için ulusal planın başlatıldığını duyurdu.

Hamdi Yıldız   | 14.04.2022
Libya, petrol üretimini günlük 1,4 milyon varile çıkartacak

Libyan

Hakomitna adlı resmi sosyal medya sayfasında yayınlanan görüntüye göre, Başbakan Abdulhamid Dibeybe, planın başladığının duyurulduğu törene katıldı.

Törende konuşan Dibeybe, 2022 yılı içinde günlük petrol üretiminin 1 milyon 400 bin varile yükseltileceğini, daha sonraki yıllarda miktarın daha da artırılacağını söyledi.

Ulusal Petrol Kurumunun 2022 yılında geliştirilmesi için planlama amaçlı komisyon oluşturulduğunu hatırlatan Dibeybe, komisyonun kendilerine sektörde çalışanların mali durumlarının düzeltilmesi ve biriken yükümlülüklerin karşılanması amacıyla kuruma bir bütçe tahsis edilmesi tavsiyesinde bulunduğunu belirtti.

Bakanlar Kurulu İşleri Devlet Bakanı Adil Cuma da söz konusu tavsiyelerin onaylandığını ve Libya petrol sektörünün karşı karşıya olduğu sıkıntıların sonlandırılacağını vurguladı.

Libya Petrol Kurumu Başkanlığından şubatta yapılan açıklamada, ülkede günlük petrol üretiminin 1 milyon 200 bin varil olduğu belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de hava yolu ve toplu taşımada maske zorunluluğu 3 Mayıs'a kadar uzatıldı
Türkiye'de 5 bin 529 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 986 bin 408'e çıktı
Yunanistan'da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor
804 hastanenin yoğun bakımında Kovid-19 hastası kalmadı

Benzer haberler

Libya, petrol üretimini günlük 1,4 milyon varile çıkartacak

Libya, petrol üretimini günlük 1,4 milyon varile çıkartacak

Libya Petrol Kurumu: Petrol üretimini günlük 3 milyon varile çıkarabiliriz

Libya 5+5 Ortak Askeri Komitedeki Hafter'in temsilcileri çalışmalarını askıya aldı

Libya Başkanlık Konseyinden Türkiye'yle askeri iş birliğine övgü

Libya Başkanlık Konseyinden Türkiye'yle askeri iş birliğine övgü
Rusya’nın petrol üretiminin nisanda yüzde 4 ila 5 azalması bekleniyor

Rusya’nın petrol üretiminin nisanda yüzde 4 ila 5 azalması bekleniyor
TİKA’dan Libya’daki işitme ve konuşma engelli sporculara malzeme desteği

TİKA’dan Libya’daki işitme ve konuşma engelli sporculara malzeme desteği