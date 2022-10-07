Libya’nın Sabrata kentinde 15 düzensiz göçmen öldürüldü
İnsan kaçakçıları arasında çıkan anlaşmazlık sonucu vurularak öldürülen göçmenleri taşıyan teknenin de aynı kişiler tarafından yakıldığı belirtildi.
Trablus
Libya’nın batısındaki Sabrata kentinde insan kaçakçıları arasında çıkan anlaşmazlık sonucu 15 düzensiz göçmenin öldürüldüğü, teknelerinin de yakıldığı bildirildi.
Libya merkezli Huna el-Asıma haber sitesine göre olay bugün sabah saatlerinde gerçekleşti. Düzensiz göçmenleri Avrupa'ya geçirmeye çalışan insan kaçakçıları arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan anlaşmazlık faciayla sonuçlandı.
Kaçakçılardan bir grup 15 düzensiz göçmeni vurarak öldürdükten sonra teknelerini de ateşe verdi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kıyıya vuran teknenin yangın nedeniyle harabeye dönüştüğü ve içinin ceset dolu olduğu görülüyor.
Konuya dair Libya resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.
Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.