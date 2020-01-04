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Dünya

Libya’nın Karanlık Yüzü: Halife Hafter

Halife Hafter, meşru yönetime karşı giriştiği darbe ve sonrasında izlediği politika ile Libya’ya büyük yıkım getirdi.

Ekip   | 04.01.2020
Libya’nın Karanlık Yüzü: Halife Hafter

Ankara

Libya’da 2011’de başlayan Arap Baharından bu yana sular durulmazken, son dönemde iki farklı güç odağının mücadelesi yaşanıyor.

Bir tarafta Birleşmiş Millletler, Nato ve Avrupa Birliği gibi kurumların resmi olarak tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti yer alıyor.

Diğer tarafta Halife Hafter başını çektiği Libya Ulusal Ordusu var.

Hafter, 2011'de Kaddafi yönetiminin devrilmesinin ardından, yaklaşık 20 yıl kaldığı ABD’den Libya'ya geri dönmüştü.

Kaddafi'nin silah arkadaşlığından, CIA danışmanlığına, darbe girişiminden, başkenti silah zoruyla işgal girişimine kadar Libya'nın yakın tarihinde birçok rol üstlenen Hafter, çevresi tarafından iktidar ve güç peşinde biri olarak tanımlanıyor.

 Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, son olarak, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da saldırı başlatmış ve  Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip tek yasal temsilcisi UMH Başbakanı  Fayiz es-Serrac ile yapılan görüşmleri sekteye uğratmıştı.

Halife Hafter, ülkesinin bugün içinde bulunduğu şiddet sarmalı ve siyasi kaosun önde gelen müsebbipleri arasında gösteriliyor.

Anadolu Ajansı, geçmişinde oldukça karanlık yönler bulunan Hafter’in geçmişini irdeledi ve Libya’daki güç savaşını inceledi.

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