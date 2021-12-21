Dolar
13.02
Euro
15.03
Altın
1,797.29
ETH/USDT
4,007.60
BTC/USDT
48,897.00
BIST 100
1,911.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TOGG, Atatürk Havalimanı’nda ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show (CES2022) Fuarı'nda sergilenmek üzere uçağa yükleniyor.
logo
Dünya

Libya’nın başkenti Trablus’ta askeri hareketlilik yaşanıyor

Trablus Üniversitesi güvenlik gerekçesiyle derslere ara verdiğini duyurdu.

Aydoğan Kalabalık   | 21.12.2021
Libya’nın başkenti Trablus’ta askeri hareketlilik yaşanıyor

Trablus

Libya’nın başkenti Trablus’un bazı bölgelerinde askeri birliklerin konuşlandığı ve bazı caddeleri trafiğe kapattığı bildirildi.

Trablus merkezli Libya el-Ahrar televizyon kanalının haberine göre, başkentin Zaviye ve Bab bin Gaşir bölgelerinde ağır silahlı askeri araçlar konuşlandırılırken, bazı caddeler toprak dökülerek trafiğe kapatıldı. Ayrıca Sidre ve Tarik eş-Şuk bölgelerinde de askeri hareketlenmeler gözleniyor.

Ülke yerel medyasında Trablus’un güneyindeki Zintan kentinden ağır silahlı kamyonetlerin başkent Trablus’a doğru ilerlediğini gösteren videolar paylaşıldı.

Trablus Üniversitesi eğitime ara verdi

Trablus Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, üniversitedeki bütün fakültelerde eğitime ara verildiği ve güvenlik gerekçelerinden dolayı öğrencilerin evlerine dönmelerinin istendiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu’nun (UNSMIL), başkentin Ayn Zara bölgesinde bulunan ofisini boşalttığı şeklinde yerel medyaya haberler yansıdı. Ancak UNSMIL konu ile ilgili haberleri doğrulamadı.

16 Aralık’ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi’nin başkomutan sıfatıyla, Trablus Bölge Komutanı Abdulbasıt Mervan’ı görevinden almasının ardından, başkent Trablus’ta gerginlik yaşanmıştı.

3 Eylül'de ise Trablus'ta konuşlu Libya ordusuna bağlı etkili askeri birliklerden “İstikrarı Destekleme Birimi” ve “444 Tugayı” arasında yaşanan bazı anlaşmazlıklar silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB içerisindeki seyahatlerde aşı sertifikalarına 9 aylık geçerlilik süresi getirildi
Londra'da yeni yıl kutlaması iptal edildi
Yeni Zelanda’da 5-11 yaş çocuklara Kovid-19 aşısı yapılması onaylandı
ABD'de omicron varyantı kaynaklı ilk ölüm bildirildi
Sağlıkçıların aşı mücadelesi devam ediyor

Benzer haberler

Libya’nın başkenti Trablus’ta askeri hareketlilik yaşanıyor

Libya’nın başkenti Trablus’ta askeri hareketlilik yaşanıyor

Libya'nın güneyindeki olaylar ABD ve Rusya'nın Kaddafi üzerinden çekişmesini yansıtıyor

ABD: Libya'daki seçimlerin önünde teknik değil yasal ve siyasi engeller var

Libya, 8 çocuğun yaşamını yitirdiği patlamanın sorumlularının yargılanmasını istedi

Libya, 8 çocuğun yaşamını yitirdiği patlamanın sorumlularının yargılanmasını istedi
Libya’dan ikinci yolcu gemisi İzmir’e geldi

Libya’dan ikinci yolcu gemisi İzmir’e geldi
Libya'da başkanlık seçimlerinin zamanında yapılması imkansız hale geldi

Libya'da başkanlık seçimlerinin zamanında yapılması imkansız hale geldi