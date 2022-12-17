Dolar
18.65
Euro
19.82
Altın
1,793.22
ETH/USDT
1,175.70
BTC/USDT
16,665.00
BIST 100
5,214.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Libya, Mısır'ın deniz sınırları kararını tümüyle reddettiğini açıkladı

Libya, Mısır'ın iki ülke deniz sınırlarının belirlenmesine yönelik aldığı kararı "tek taraflı" olarak niteleyerek tümüyle reddettiğini bildirdi.

Muhammed Semiz   | 17.12.2022
Libya, Mısır'ın deniz sınırları kararını tümüyle reddettiğini açıkladı

TRABLUS

Libya Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından Mısır'ın 11 Aralık'ta batı deniz sınırlarını belirlediğini duyurduğu Cumhurbaşkanlığı kararına ilişkin açıklama yapıldı.

Mısır'ın söz konusu kararının Libya'nın kara suları ve kıta sahanlığını ihlal ettiği belirtilen açıklamada, "Mısır'ın belirlediği sınırlar tek taraflı olarak ilan edildiği için uluslararası hukuka göre adaletsiz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesi ve uluslararası hukuk ilkelerine göre, "iki komşu ülke arasındaki deniz sınırlarının, her iki tarafın çıkarlarını garanti eden ve eşitlik ilkesine saygı duyulan müzakerelerle varılan bir anlaşma ile belirlenmesi gerektiği" vurgulandı.

Libya'nın uluslararası hukuk çerçevesinde Mısır'ın söz konusu kararını "tümüyle reddettiği" kaydedilen açıklamada, Mısır hükümetine deniz sınırlarının belirlenmesi konusunda Libya Ulusal Birlik Hükümeti ile müzakere başlatması çağrısı yapıldı.

Mısır medyasında 13 Aralık'ta yer alan haberlerde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ülkenin batı deniz sınırlarının belirlendiğine ilişkin kararı yayımlanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte yoğun sis etkili oldu
SGK, ilaç raporu sürelerinin uzatıldığını duyurdu
Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş Türkiye'ye getirildi
Alanya'da bir evin garajında el yapımı patlayıcı bulundu
PKK'lı teröristlerin katlettiği bebek ve çocuklar anısına Şırnak'taki anaokuluna kütüphane kuruldu

Benzer haberler

Libya, Mısır'ın deniz sınırları kararını tümüyle reddettiğini açıkladı

Libya, Mısır'ın deniz sınırları kararını tümüyle reddettiğini açıkladı

Libyalı uzmanlar Anayasa referandumunun seçimlerden önce yapılması konusunda hemfikir

Libya Yüksek Mahkemesi, Bingazi'de Anayasa Mahkemesi kurulması kararını reddetti

Mısır, Akdeniz'de büyük bir doğal gaz rezervi buldu

Mısır, Akdeniz'de büyük bir doğal gaz rezervi buldu
Yunanistan'a, BM'ye şikayet ettiği Türkiye ve Libya'dan ortak yanıt

Yunanistan'a, BM'ye şikayet ettiği Türkiye ve Libya'dan ortak yanıt
Türkiye-Mısır ilişkilerinde normalleşme ve deniz yetki alanları sorunu

Türkiye-Mısır ilişkilerinde normalleşme ve deniz yetki alanları sorunu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet