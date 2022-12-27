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Dünya

Libya’da yapımını Türk-Libya ortaklığının üstlendiği Trablus-Terhune yolu projesinde ilk kazma vuruldu

Libya’nın başkenti Trablus’u Terhune kentine bağlayan yolun yeniden yapım ve genişletme çalışmalarına törenle başlandı.

Aydoğan Kalabalık   | 27.12.2022
Libya’da yapımını Türk-Libya ortaklığının üstlendiği Trablus-Terhune yolu projesinde ilk kazma vuruldu Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

Trablus

Projenin başlangıcı dolayısıyla Trablus’un güneydoğusundaki Salahaddin bölgesinde düzenlenen törene Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi de katıldı.

Bakan Şuhubi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 82 kilometrelik yol yapım ve genişletme projesini Türk-Libya ortaklığında kurulan şirketin hayata geçireceğini belirtti.

Şuhubi, "Bu yol Trablus’a çıkan önemli yollardan biridir. Libya şu an yeniden imar sürecine girdi. Türkiye’yi ziyaretimizde Türk firmalarını Libya’ya davet ederek Libya’nın tekrar inşasında katkı sağlamaları çağrısında bulunduk." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda birçok Türk şirketin Libya'da faaliyet gösterdiğini hatırlatan Şuhubi, "Türk firmaları Libya’da halen Trablus Uluslararası Havaalanı, Sebhe Havaalanı, Sebhe-Ubari ve Ummul Eranib-Katrun yolunun yapımının yanı sıra Misrata kenti ve Libya’nın batısında birçok projeyi hayata geçirmek için çalışıyorlar.” dedi.

Önemli ve stratejik bir proje

AA muhabirine konuşan başkent Trablus'un Kasr bin Gaşir bölgesi Belediye Başkanı Muhammed Sakkug da belediye sınırları içindeki Salahaddin bölgesinden Terhune’ye uzanan bu yolu yenileme projesinin çok önemli ve stratejik olduğunu vurguladı.

Sakkug, "Bu yolu kullanacak olan bölge halkı ve bütün Libyalılar rahat, kolay ve modern şartlarda bir yolculuk yapacak. Libya içindeki ve dışındaki tüm Türk şirketlerinin Libya’nın yeniden imarında katkı sağlamalarını temenni ediyoruz." dedi.

Çalışmaların 8 ayda tamamlanması planlanıyor

Projenin Şantiye Şefi Basri Çakmak ise, İnfitah (Açılım İnşaat) şirketi olarak projenin 2 çarpı 2 şeklinde bölünmüş yol olarak dizayn edildiğini söyledi.

Mühendis ve çalışanların çoğunun Türkiye’den geldiğini aktaran Çakmak, "İmkanlar sağlanırsa 8 ay gibi bir sürede proje tamamlanacak. Türkiye’de zaten birçok alanda bu işleri yapıyoruz. İnşallah burada da güzel bir iş çıkaracağız.” dedi.

Türkiye’de eğitim görmüş Libyalı mühendis

Projede, üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlayan Libyalı genç inşaat mühendisi Seyyid en-Neas da görev alıyor.

Uludağ Üniversitesinden 2018'de mezun olduğunu söyleyen Neas, bir yıldır bu projenin hazırlık aşamalarında görev aldığını dile getirdi.

Terhune kentinin önemi

Libya’nın batısındaki en büyük kabileden ismini alan Terhune kenti, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in 4 Nisan 2019'da başkent Trablus’a saldırı emri verdiği dönemde ve özellikle 2020'de Libya ordusuna en fazla direnen kent olmuştu.

Terhune’nin hükümet güçlerinin eline geçmesinin ardından Hafter’e bağlı silahlı güçler, birkaç gün içinde başkent Trablus’un 500 kilometre doğusundaki Sirte kentine kadar çekilmek zorunda kalmıştı.

Libyalılar, Ecdabya kentinde doğup büyüse de Hafter’in de aslen Terhune kabilesine mensup olduğunu söylüyor.

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