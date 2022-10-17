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Dünya

Libya’da “Uluslararası Kur’an-ı Kerim Hattı ve Dizilişi Sergisi”

Libya’nın başkenti Trablus'ta “Uluslararası Kur’an-ı Kerim Hattı ve Dizilişi Sergisi” açıldı.

Ebu Bekir Aşkın   | 17.10.2022
Libya’da “Uluslararası Kur’an-ı Kerim Hattı ve Dizilişi Sergisi” Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

Trablus

Libya Kur'an-ı Kerim Enstitüsü tarafından Başkent'teki bir otelde düzenlenen ve dünyaca ünlü birçok hattatın el yazması Mushaflarının sergilendiği etkinlikte, İslam coğrafyası ve dünyadan birçok hattat ve ilim insanı bir araya geldi.

Bu yıl ilki düzenlenen ve 19 Ekim'e kadar devam edecek sergi kapsamında, İslam dünyasından akademisyen ve ilim insanlarının konuşmacı olarak katıldığı "Kur’an-ı Kerim’in dizilişi ve Mushaf'ın yazılış hatlarının gelişimini" ele alan konferanslar da düzenleniyor.

İranlı hattat Sanaz Alborzi, AA muhabirine kufi hattıyla yazdığı Mushaf'la sergiye katıldığını söyledi.

İki sayfadan oluşan Mushaf'lla sergiye katıldığını belirten Ürdünlü Ali Cezavi ise etkinliğin Kur’an-ı Kerim hattının Fas coğrafyasına kadar gelişimini ortak değerlendirmek için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Kur’an-ı Kerim’in toplanması ve sıralanmasının ilmi boyutlarının olduğunu anlatan Libyalı Hattat Behlül el-Kahtar da türünün ilki konumunda bulunan ve İslam coğrafyasından birçok ilim insanını bir araya getiren etkinlikte yapılacak konferanslardaki oturumların faydalı olacağını vurguladı.

Sergiye Türkiye’den katılan Hattat Ahmet Koçak ise 10 yılı eğitim ve 10 yılı da çalışma olarak toplam 20 yıldır hat sanatının sülüs, nesih ve nesta'lik yazımlarıyla ilgilendiğini söyledi.

Etkinlik için bütün dünyadan ve İslam aleminden birçok hattatın Libya’ya geldiğini belirten Koçak, “Çok muhabbetli bir ortam var. Kur’an ilmiyle ilgilenen üstatlarımız var. Onlarla birlikte burada olmaktan çok mutluyuz. Bize bu fırsatı verdiği için Libya Mecma Kuran-ı Kerim Enstitüsü ve Libya Hükümetine çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın bazılarını önceden tanıyorduk bazılarıyla da burada tanışma fırsatı bulduk.” ifadelerini kullandı.


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