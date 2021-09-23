Dolar
8.77
Euro
10.30
Altın
1,750.67
ETH/USDT
3,143.10
BTC/USDT
44,609.00
BIST 100
1,401.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Gıda Sistemleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Gıda Sistemleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
logo
Dünya

Libya Başkanlık Konseyi'nden Dibeybe hükümetine görevine devam etme çağrısı

Libya Başkanlık Konseyi, Ulusal Birlik Hükümeti'ne (UBH), çalışmalarına devam etme ve seçim sürecini destekleme çağrısı yaptı.

Mücahit Aydemir   | 23.09.2021
Libya Başkanlık Konseyi'nden Dibeybe hükümetine görevine devam etme çağrısı

Trablus

Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklama, Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'in 21 Eylül'de hükümetten güvenoyunu geri çektiğini açıklamasının ardından geldi.

TM'nin hükümetten güvenoyunu çekme kararına karşın, açıklamada, UBH'den "çalışmalarını sürdürmesi" ve "vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılaması, seçim sürecini desteklemesi ve devlet kurumlarının görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli önlemleri alması" istendi.

Açıklamada, "Konsey, yasama makamlarını, 24 Aralık seçimleri sürecinde gerekli hukuki mevzuatı tamamlamak için ulusal ve yasal sorumluluklarını üstlenmeye çağırmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "seçim sürecinin olumlu bir atmosferde yürütülmesini sağlamak için tüm tarafların gerilimi tırmandırıcı adımlar atmaktan kaçınması ve gerilimi düşürme yönünde çalışma konusunda taahhütte bulunması gerektiği" vurgulandı.

TM'nin "güvenoyu" adımı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih başkanlığındaki TM, 21 Eylül'de düzenlediği oturumda oy çokluğuyla UBH'den güvenoyunun geri çekildiğini iddia etmişti.

TM Sözcüsü Abdullah Buleyhık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetten güvenoyunun geri çekilmesi kararının oturuma katılan 113 milletvekilinden 89'unun "evet" oyuyla onaylandığını ileri sürmüştü.

Ancak Devlet Yüksek Konseyi (DYK), yaptığı açıklamada, UBH'nin güvenoyunu geri çekmesi eyleminin Birleşmiş Milletler'in (BM) Yol Haritasını ve Suheyrat Anlaşmasını ihlal ettiği için kanunsuz olduğunu, bundan kaynaklanacak eylemlerin tamamen geçersiz olduğunu ilan etmişti.

Başta BM ve DYK olmak üzere çok sayıda Libyalı yetkili, kurum, siyasetçi ve sivil toplum temsilcileri TM'nin güvenoyunu çekme oylamasının kanunsuz olduğunu bildirerek Başbakan Abdulhamid Dibeybe önderliğindeki UBH'yi desteklediklerini duyurmuştu.








Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 27 bin 844 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti
AB'nin ilaç düzenleyicisi, Kovid-19 aşısında üçüncü doz kararını ekimde verecek
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 700 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 230 milyonu geçti

Benzer haberler

Libya Başkanlık Konseyi'nden Dibeybe hükümetine görevine devam etme çağrısı

Libya Başkanlık Konseyi'nden Dibeybe hükümetine görevine devam etme çağrısı

Türkiye'den Libya'daki tüm taraflara ülkenin önceliklerine odaklanma çağrısı

Libya Başbakanı Dibeybe'den "güvenoyu" tepkisi: Bize engel çıkaranlar sadece savaş, yıkım istiyor

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı'ndan "hükümet seçimlere kadar görevinin başında" mesajı

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı'ndan "hükümet seçimlere kadar görevinin başında" mesajı
Libya'daki Temsilciler Meclisi, hükümetten güvenoyunu geri çektiğini duyurdu

Libya'daki Temsilciler Meclisi, hükümetten güvenoyunu geri çektiğini duyurdu
Libya'nın Misrata kenti ile İzmir arasında gemi seferleri başlayacak

Libya'nın Misrata kenti ile İzmir arasında gemi seferleri başlayacak