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Dünya

Libya Başkanlık Konseyi: Haddad'ın Hafter'e bağlı Nazuri'yle görüşmesi birlik için önemli

Libya Başkanlık Konseyi, Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ile Halife Hafter'e bağlı güçlerin vekaleten sözde Genelkurmay Başkanlığını yapan Abdurrazık en-Nazuri'yle görüşmesini, ordunun birliği için önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Mahmut Geldi   | 21.06.2022
Libya Başkanlık Konseyi: Haddad'ın Hafter'e bağlı Nazuri'yle görüşmesi birlik için önemli

Libyan

Libya Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin Genelkurmay Başkanı Haddad ile bir toplantı yaptığı belirtildi.

Menfi'nin Haddad ile Libya askeri kurumunu birleştirmeye yönelik gelişmeleri görüştüğü ifade edilen açıklamada, toplantıda Haddad'ın, askeri kurumun birliği çabaları doğrultusunda Mısır'ın başkenti Kahire'ye yaptığı son ziyaretle ilgili bilgi verdiği kaydedildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Menfi, "Haddad'ın Nazuri ile görüşmesi, devletin yeniden inşası yolunda askeri kurumun birliği için önemli bir adım sayılır." dedi.

Haddad ve Nazuri, geçen hafta ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasına yönelik çabaları Mısır'da ele alan Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komite görüşmeleri sırasında bir araya gelmişti.

Yerel basındaki haberlere göre, Kahire'deki görüşmede taraflar "Libya askeri kurumun birliği ve siyasi çekişmelerden uzak güçlü bir ordunun öneminde" mutabık kaldı.

5+5 Ortak Askeri Komite

BM himayesinde başlatılan Ortak Askeri Komite'de, BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden beşer kişilik heyetler bulunuyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Ülkenin doğu ve batısını kuzey hattı boyunca bağlayan Sahil Yolu'nun açılmasını Kasım 2020'de kararlaştıran komite, bu kapsamda Şubat 2021'de Sirte ve bu kente bağlı yolların mayın ve patlayıcılardan temizlenmesine karar vermişti.

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