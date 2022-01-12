Dolar
13.27
Euro
15.19
Altın
1,826.20
ETH/USDT
3,370.00
BTC/USDT
43,823.00
BIST 100
2,064.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Libya Başbakanı Dibeybe'den, "İsrailli yetkililerle görüştü" iddialarına yalanlama

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Ürdün'de İsrailli yetkililerle görüştüğü yönündeki iddiaları yalanladı.

Ali Semerci   | 12.01.2022
Libya Başbakanı Dibeybe'den, "İsrailli yetkililerle görüştü" iddialarına yalanlama

Libya

Suudi Arabistan'a ait El-Arabiya El-Hadath kanalının Dibeybe'nin Ürdün'ün başkenti Amman'da İsrailli yetkililerle bir araya geldiğini öne süren haberiyle ilgili Libya'da “Hükümetimiz” isimli resmi platformda bir bildiri yayınlandı.

Hükümet adına yayınlanan bildiride, "Dibeybe, kendisinin İsrail hükümetinden yetkililerle görüşme yaptığı yönünde bir televizyon kanalında yayınlanan söylentileri yalanlıyor. Böyle bir şey olmadı ve olmayacak da. Filistin davasına yönelik tutumumuz net ve sabittir." denildi.

El-Arabiya El-Hadath kanalının bugünkü haberinde, Dibeybe'nin, Amman'da İsrail'in dış istihbarat servisi (Mossad) başkanı ile Libya ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konusunu görüştüğü ileri sürülmüştü.

Haberde, Dibeybe'nin seçimler öncesindeki geçiş döneminde makamında kalabilmek için İsrail'in desteğini istediği iddia edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 361 bin 719 Kovid-19 vakası belirlendi
Belçika meclisi zorunlu aşılamayı gündemine alıyor
Kanada Kovid-19 aşısı yaptırmayanlar için sağlık vergisini tartışıyor
DSÖ'den 'Omicron varyantı hastanelik etmeyi ve öldürmeyi sürdürüyor' uyarısı
İtalya'da son 24 saatte 196 bin 224 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Libya Başbakanı Dibeybe'den, "İsrailli yetkililerle görüştü" iddialarına yalanlama

Libya Başbakanı Dibeybe'den, "İsrailli yetkililerle görüştü" iddialarına yalanlama

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve tesisleri yıktı

İsrail ordusu, Ürdün Vadisi’nde tatbikat yapmak için Filistinlilerin tarlalarını yok ediyor

İsrail ordusu, Ürdün Vadisi’nde tatbikat yapmak için Filistinlilerin tarlalarını yok ediyor
Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilerin tehcire karşı mücadelesi nesilden nesile sürüyor

Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilerin tehcire karşı mücadelesi nesilden nesile sürüyor
Batı Şeria'da İsrail askerlerinin darbettiği yaşlı Filistinli hayatını kaybetti

Batı Şeria'da İsrail askerlerinin darbettiği yaşlı Filistinli hayatını kaybetti