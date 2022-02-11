Dolar
13.49
Euro
15.38
Altın
1,826.48
ETH/USDT
3,106.40
BTC/USDT
43,510.00
BIST 100
2,008.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Güngören’de boya imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
logo
Dünya

Libya Başbakanı Dibeybe "görevinin başında olduğunu" söyledi

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda belirlenen yol haritası uyarınca görevinin başında olduğunu belirtti.

Hacer Başer   | 11.02.2022
Libya Başbakanı Dibeybe "görevinin başında olduğunu" söyledi

Libya

"Libya el-Ahrar" kanalına konuşan Dibeybe, Fethi Başağa'nın, ülkenin doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından yeni başbakan seçildiği açıklamasına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Bu yapılanın, başkent Trablus'a "zorla girme girişimi" olduğunu ve Libya Meclisinin Cenevre Anlaşması'nın yol haritasından ayrıldığını ifade eden Dibeybe, Başağa'nın siyasi bir kişilik olduğunu ve siyasi olarak istediği gibi hareket etme hakkının bulunduğunu belirtti.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda belirlenen yol haritası uyarınca görevinin başında olduğunu kaydeden Dibeybe, "Önceden olduğu gibi şimdi de Libyalıların yeni bir savaşa sürüklenmesini reddediyorum. Trablus halkı kendisini savunacaktır." dedi.

Kendisine yönelik suikast girişimine ilişkin de konuşan Dibeybe, bunun, saldırıyı gerçekleştirmesi ve hızlıca olay yerinden ayrılması istenen kiralık iki kişi tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.

Libya'nın doğusundaki Tobruk'ta bulunan Temsilciler Meclisi dün eski Dışişleri Bakanı Fethi Başağa'yı oy çokluğu ile başbakan olarak seçmişti.

Gece geç saatlerde Trablus Mitiga Havalimanı'na gelen Başağa basın mensuplarına yaptığı konuşmada, Temsilciler Meclisi ve Başkanlık Konseyi ile iş birliği içerisinde olacağını ifade ederek, "Dibeybe'nin demokratik sürece saygı duyacağına inanıyoruz." demişti.

Birleşmiş Milletlerden (BM) gelen açıklamada da örgütün hala Abdulhamid Dibeybe'yi ülkenin geçici başbakanı olarak tanıdığı bildirilmişti.

Mısır Dışişleri, Libya'da başbakanın Başağa olarak seçilmesinden "Mısır’ın memnuniyet duyduğunu" bildirmişti.

Arap Birliğinden Başağa'nın seçilmesinden yaklaşık bir saat önce yapılan açıklamada "Libya'daki gelişmelerden endişe duyulduğu" kaydedilmişti.

Başbakan Dibeybe ise 8 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "görevini ancak seçilmiş bir yönetime devredeceğini" ifade etmişti.

Libya'da 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimlerinin gerçekleştirilememesi nedeniyle Dibeybe hükümetinin meşruiyeti tartışma konusu olmuştu.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'un uzun süreli kalp hastalıklarına yol açabileceği tespit edildi
Kovid-19'u yoğun bakımda geçiren doktorun eksik aşı pişmanlığı
Birçok ülke azalan vakalar ve yüksek aşılama oranı sayesinde Kovid-19 tedbirlerini kaldırıyor
Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 11 Kovid-19 vakası tespit edildi
Hong Kong Kovid-19 salgın dalgasını kontrol etmeye çalışıyor

Benzer haberler

Libya Başbakanı Dibeybe "görevinin başında olduğunu" söyledi

Libya Başbakanı Dibeybe "görevinin başında olduğunu" söyledi

Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisince başbakan seçilen Başağa'dan demokratik süreç vurgusu

Libya'daki Temsilciler Meclisinden 'yeni Anayasa Komisyonu oluşturulması' kararı

Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisi, Başağa’yı başbakan olarak seçti

Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisi, Başağa’yı başbakan olarak seçti
Arap Birliği, Libya'da yaşanan son gelişmelerden endişe duyuyor

Arap Birliği, Libya'da yaşanan son gelişmelerden endişe duyuyor
Libya'da anayasal düzenlemenin son hali üzerinde anlaşmaya varıldı

Libya'da anayasal düzenlemenin son hali üzerinde anlaşmaya varıldı