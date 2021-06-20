Euro
10.37
Dolar
8.74
BIST 100
1,391.06
Altın
1,764.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Libya Başbakanı Dibeybe: Bölünme dönemi geri dönmeksizin gitmiştir

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, bölünme döneminin artık geride kaldığını belirterek, ayrılık ve kinin bırakılması, istikrar için inşa ve kalkınmaya odaklanılması çağrısı yaptı.

Hamdi Yıldız   | 20.06.2021
Libya Başbakanı Dibeybe: Bölünme dönemi geri dönmeksizin gitmiştir

Trablus

Libya'da hükümetin internet sitesi, Libya Ulusal Birlik Hükümeti (MBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin, iki yıldır kapalı olan Misrata-Sirte sahil yolunun yeniden açılması dolayısıyla yaptığı konuşmayı yayımladı.

Dibeybe konuşmasında, "Hükümet halkına yeni bir umut ve yaşam sayfası açma sözü verdi, sabırları ve zorluklara karşı gösterdiği tahammülden dolayı ülke halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başbakan Dibeybe, şöyle devam etti:

"Hayat damarı olan sahil yolunun açılışına katılmaktan dolayı mutluyum. Bölünme dönemi geri dönmeksizin gitmiştir. Üzerimize düşen, bölünmeyi reddetmek ve nefreti unutmaktır. Libya'nın yeniden eski konumuna kavuşması ve baskılardan kurtulması için ülkenin istikrarına, inşası ve kalkınmasına yönelmeliyiz."

Dibeybe, iki yıldır kapalı olan ve ülkenin doğu ile batı yakasını birbirine bağlayan sahil yolunun açılışını bugün Twitter hesabından duyurmuştu.

Önemli bir ticaret yolu olarak bilinen Misrata-Sirte sahil yolu ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin 2019'da başkent Trablus'a düzenlediği saldırılardan bu yana trafiğe kapalıydı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, vatandaşları Kovid-19 aşısı yaptırmaya çağırdı
Dünya genelinde 2 milyar 621 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Kovid-19'a karşı 30 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı
Ankara Şehir Hastanesi'nde acil servise başvuran Kovid-19 hasta sayısı son bir ayda yüzde 60 azaldı
Hint yetkiliden ülkenin üçüncü Kovid-19 dalgasından beklenenden daha erken etkilenebileceği uyarısı

Benzer haberler

Libya Başbakanı Dibeybe: Bölünme dönemi geri dönmeksizin gitmiştir

Libya Başbakanı Dibeybe: Bölünme dönemi geri dönmeksizin gitmiştir

Libya'da Hafter saldırıları nedeniyle iki yıldır kapalı olan sahil yolu açıldı

Libya'da Başkanlık Konseyi, ülkede onayı dışındaki tüm askeri hareketliliği yasakladı

Darbeci Halife Hafter’e bağlı milisler, Libya-Cezayir sınırını kapalı askeri bölge ilan etti

Darbeci Halife Hafter’e bağlı milisler, Libya-Cezayir sınırını kapalı askeri bölge ilan etti
Libya Meclis Başkanı Akile Salih: Seçimlerin engellenmesine yönelik girişimleri reddediyoruz

Libya Meclis Başkanı Akile Salih: Seçimlerin engellenmesine yönelik girişimleri reddediyoruz
Libya'da genel seçimler yaklaşırken anayasa referandumu ve seçim kanunu tartışmaları sürüyor

Libya'da genel seçimler yaklaşırken anayasa referandumu ve seçim kanunu tartışmaları sürüyor