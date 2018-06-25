Libya açıklarında 657 göçmen kurtarıldı

Libya'nın kuzeybatısındaki Guneyme bölgesi açıklarında iki günde Afrika ülkelerinden 657 göçmen kurtarıldığı bildirildi.

anasayfa > dünya 25.06.2018

Libya açıklarında 657 göçmen kurtarıldı
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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Libya donanmasından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin kuzeybatısında yer alan Guneyme bölgesi açıklarında bugün çeşitli Afrika ülkelerinden 167 göçmen kurtarıldı.

Açıklamada, şiddetli dalgalar nedeniyle batmaya başlayan dört şişme bottan kurtarılanlardan 4'ünün çocuk, 24'ünün kadın olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca aynı bölgede dün de 21'i çocuk, 75'i kadın olmak üzere 490 göçmenin kurtarıldığı aktarıldı.

Kurtarılan göçmenlerin 3'ünün Libya, diğerlerinin de Afrika ülkeleri vatandaşı olduğu kaydedildi.

Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.

Muhabir: Mehmet Nuri Uçar

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