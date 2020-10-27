Lavrov, Kovid-19 taşıyıcısıyla temas nedeniyle kendisini izole etti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kovid-19 taşıyıcısıyla aynı ortamda bulunduğu için kişisel karantina tedbiri aldı.
Moskova
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyıcısıyla aynı ortamda bulunduğu için kişisel karantina tedbiri aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lavrov’un Kovid-19 tespit edilen bir kişiyle temas kurduğu için kendisini izole ettiği, bu nedenle daha önce planlanan ziyaret ve görüşmelerin ertelendiği kaydedildi.
Lavrov’un kendisini iyi hissettiği bildirildi.
Yunanistan’da dün resmi temaslarda bulunduktan sonra Rusya’ya dönen Lavrov, 28-29 Ekim’de Bosna Hersek ve Sırbistan’da temaslarda bulunacaktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.