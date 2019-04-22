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Dünya

Lavrov İranlı mevkidaşı Zarif ile Suriye meselesini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Lavrov, Zarif ile telefonda Suriye meselesini görüştü.

Ali Cura   | 22.04.2019
Lavrov İranlı mevkidaşı Zarif ile Suriye meselesini görüştü

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Suriye meselesini görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Lavrov, Zarif ile telefon görüşmesi yaptı.

Her iki bakanın ikili iş birlikleri ve yaklaşmakta olan temasları ele aldığı belirtilen açıklamada, görüşmede uluslararası ve bölgesel konuların da müzakere edildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Suriye meselesi ile ilgili yapılacaklar dahil Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da 25-26 Nisan’da gerçekleştirilecek Astana formatında Suriye konulu 12'nci uluslararası toplantının hazırlıkları ele alındı.” ifadesi kullanıldı.

Ayrıca her iki bakanın İran Nükleer Programında Kapsamlı Ortak Eylem Planı ile ilgili görüştüğü aktarıldı.

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