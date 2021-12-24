Laos'ta 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Güneydoğu Asya ülkesi Laos’un kuzeybatısında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Laos'un Çin sınırına yakın Phongsali bölgesinin 86 kilometre kuzeybatısında, 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi.
Yerin 10 kilometre altında kaydedildiği açıklanan depremin, Çin'de de hissedildiği bilgisi paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.