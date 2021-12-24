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Dünya

Laos'ta 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güneydoğu Asya ülkesi Laos’un kuzeybatısında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 24.12.2021
Laos'ta 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Laos'un Çin sınırına yakın Phongsali bölgesinin 86 kilometre kuzeybatısında, 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi.

Yerin 10 kilometre altında kaydedildiği açıklanan depremin, Çin'de de hissedildiği bilgisi paylaşıldı.

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