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Dünya

Lagarde, ECB Başkanı olarak atandı

AB liderleri, Christine Lagarde'ı Avrupa Merkez Bankası'nın yeni başkanı olarak atadı.

Ata Ufuk Şeker   | 18.10.2019
Lagarde, ECB Başkanı olarak atandı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke liderleri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığına Fransız asıllı Christine Lagarde'ı atadı.

AB üyesi ülkelerin devlet başkanlarını Brüksel'de bir araya getiren AB Liderler Zirvesi'nde, Lagarde'ın 1 Kasım'dan itibaren ECB başkanı olarak atanması kararı alındığı açıklandı.

Açıklamada, Lagarde'ın görev süresinin 8 yıl olacağı belirtildi.

AB üyesi ülke liderleri, ECB Başkanlığı görevi sona erecek Mario Draghi'nin yerine getirilecek isim konusunda yapılan müzakereler sonucu, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde isminde uzlaşı sağlamıştı.

Lagarde, ECB Başkan adaylığı nedeniyle IMF'deki görevinden ayrılmıştı.

IMF'nin ilk kadın başkanı olan Lagarde, bu görevi 2011'den beri yürütüyordu. Lagarde, ECB'nin de ilk kadın başkanı olacak.

Fransız kökenli avukat ve iş kadını olan 63 yaşındaki Lagarde, daha önce Fransa'da Maliye Bakanlığı yapmıştı.

ECB

AB'nin para politikalarını belirleyen ve yürüten ECB, tüzel kişiliğe sahip bağımsız bir AB organı olan faaliyet gösteriyor.

Frankfurt merkezli ECB'nin görevi, para birimi olarak avroyu kullanan AB üyesi ülkelerden oluşan Avro Bölgesi'nde fiyat istikrarını sağlamak olarak tanımlanıyor.

Kurum, AB'nin para politikasını belirliyor ve uyguluyor. Döviz işlemlerinin yürütülmesi, üye ülkelerin resmi döviz rezervlerinin tutulması ile ödeme sistemlerinin düzgün işlemesinin sağlanması görevlerini de yerine getiren ECB, Avro Bölgesi'nde kağıt para basımına izin verme konusunda tek yetkili merci konumunda bulunuyor. 

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