Euro
7.54
Dolar
6.95
BIST 100
96,249.09
Altın
1,716.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kuzey Makedonya devlet televizyonunda Türkçe yayınların süresi artırıldı

Kuzey Makedonya'da, Radyo Televizyon Kurumunca (MRT) Türkçe yayınlar yeni açılan MRT 4 kanalına alındı, yayın süresi 11 saate çıkartıldı.

Seyyid Emin   | 16.04.2020
Kuzey Makedonya devlet televizyonunda Türkçe yayınların süresi artırıldı

Üsküp

Makedonya Televizyonu Türkçe Program Müdürü Eran Hasip, AA muhabirine, MRT Türkçe yayınlarının MRT 4 kanalına geçerek yayın süresinin artırılmasının önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Hasip, MRT'deki Türkçe yayınlarının düne kadar MRT 2 kanalında her gün 2,5 saat olarak devam ettiğini anlattı.

Bu genişlemeyi geçen sene yapmak istediklerini fakat belirli nedenlerden dolayı 1 yıllık gecikmeyle işe başladıklarını vurgulayan Hasip, "Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı bir erteleme daha yapmak istemedik. Televizyonun yönetimiyle daha önce de anlaştığımız gibi Türkçe yayın artık MRT 4 kanalından yapılacak." diye konuştu.

Hasip, şu anda resmi olarak 11 saatlik bir sürelerinin bulunduğunu belirterek, "10.00-15.30'da yayınımız olacak. Akşam saatlerinde 19.30’dan itibaren 01.00’e kadar Türkçe yayın olacak." dedi.

Televizyonda diğer etnik azınlıkların da yayınlarının gireceğine işaret eden Hasip, "Bir şekilde, bir Türk televizyonu kurduğumuzu söylememiz mümkün tabii." ifadesini kullandı.

"Ortak iş birliği alanı oluşacak"

Türkiye'nin bu konuda kendileri için hayati önem taşıdığına işaret eden Hasip, şunları kaydetti:

"Biraz da televizyon olarak amaçlarımızdan biri, Türkiye’yle ilişkilerimizi daha üst seviyeye çıkarabilmek. Aslında şimdiye kadar sağlıklı ilişkimiz vardı ama şimdi resmen bir kanala sahip oluyoruz. Artık Türkiye’nin resmi kurumları TRT gibi kanallarla daha verimli, sağlıklı iş birliği yapabiliriz diye düşünüyorum.

Önümüzdeki dönemde birlikte ortak yayınlar yapma, Türkiye’de yapılan belgeselleri, yayınları, dizileri burada yayınlamak, bizim yaptığımız yayınları Türkiye'de yayınlamak gibi ortak iş birliği alanı oluşacak."

Hasip, MRT kapsamında biri spor, biri çocuk ve diğeri de Türkçe ağırlıklı yayın yapacak MRT 4 kanalı olmak üzere 3 yeni kanalın açıldığı bilgisini de paylaştı.

"Projeler hayata geçirmeyi umut ediyoruz"

Hasip, gençleri de bu sürece dahil edeceklerini ve yeni çalışanlar istihdam edeceklerini dile getirdi.

MRT Türkçe yayınlarının en eski kanal olduğuna dikkati çeken Hasip, şöyle devam etti:

"Kamu kurumu olarak televizyon kanalında, Türkçe’nin bu kadar önemli yere sahip olması buradaki Türk varlığı için çok önemli bir gelişme. Türk dünyası için de önemli. Bu anlamda artık herkesten destek bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte güzel projeler hayata geçirmeyi umut ediyoruz."

Hasip, ilerleyen dönemde Türkçe yayın süresinin artırılması olasılığının bulunduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD uçak gemisindeki Kovid-19 vaka sayısı 655’e yükseldi
Kovid-19'un getirdiği ekonomik durgunluk yüz binlerce çocuk ölümüne neden olabilir
G7 liderleri Kovid-19 krizini görüştü
Cezayir'den getirilen Türk vatandaşlarının Amasya'daki karantinası tamamlandı
G7'ye öncü rol oynama çağrısı

Benzer haberler

Kuzey Makedonya devlet televizyonunda Türkçe yayınların süresi artırıldı

Kuzey Makedonya devlet televizyonunda Türkçe yayınların süresi artırıldı

Kuzey Makedonya'da başbakan, yardımcısı ve bazı bakanlar kendilerini tecrit edecek

TİKA Kovid-19 salgını nedeniyle Kuzey Makedonya'da yardım paketi dağıtıyor

Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri Kuzey Makedonya'ya ulaştı

Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri Kuzey Makedonya'ya ulaştı

AB’nin yeni genişleme hedefi Batı Balkanlar

AB’nin yeni genişleme hedefi Batı Balkanlar