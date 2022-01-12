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Dünya

Kuzey Kore'nin hedefi vuran hipersonik füze denediği bildirildi

Kuzey Kore'nin, 1000 kilometre mesafedeki hedefi başarıyla vuran hipersonik füze denediği belirtildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 12.01.2022
Kuzey Kore'nin hedefi vuran hipersonik füze denediği bildirildi

Tokyo

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, ülkede dün sabah yapılan hipersonik füze denemesi başarıyla gerçekleşti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un izlediği denemede, 1000 kilometre mesafedeki sularda hedefi başarıyla vuran hipersonik füze test edildi.

Denemeyle, geliştirilmiş hipersonik silah sisteminin teknik detaylarının son doğrulamasının yapılması amaçlandı.

Öte yandan Japon Kyodo Ajansı, KCNA'nın Mart 2020'den bu yana ilk kez bir füze denemesini Kuzey Kore lideri Kim'in izlediğini duyurduğuna dikkati çekti.

Japonya ve Güney Kore, 11 Ocak'ta Kuzey Kore'nin "balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptığını" duyurmuştu. İki ülke, füzenin havada sesten 10 kat daha hızlı hareket ettiğini bildirmişti.

Kuzey Kore, 5 Ocak'ta da "hipersonik füzeyi başarıyla denediğini" açıklamıştı.

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