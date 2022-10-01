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Dünya

Kuzey Kore'nin 2 balistik füze ateşlediği bildirildi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne 2 kısa menzilli balistik füze fırlattığını bildirdi.

Saadet Firdevs Aparı   | 01.10.2022
Kuzey Kore'nin 2 balistik füze ateşlediği bildirildi

Ankara

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamaya göre, son 2 fırlatmayla Kuzey Kore, bir haftadan kısa süre içinde 4 kere "provokasyon" füzesi ateşledi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore'nin Sunan bölgesinden 06.45 ila 07.03 saatlerinde 2 fırlatma tespit ettiğini belirtti.

JCS'nin açıklamasında, "Kuzey Kore'nin son balistik füzeleri, yalnızca Kore Yarımadası'nda değil, aynı zamanda uluslararası toplumda da barışı baltalayan ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlali olan önemli bir provokasyon eylemidir." ifadesine yer verildi.

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne 29 Eylül'de iki balistik füze fırlattığını duyurmuştu.

Kyodo ajansına göre ABD, Güney Kore ve Japonya'nın üçlü anti-denizaltı tatbikatı gerçekleştirmesi bekleniyor.

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