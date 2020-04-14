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Dünya

Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi

Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) yeni füze denemesi yaptığı bildirildi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 14.04.2020
Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi

Ankara

Güney Kore Savunma Bakanlığı yetkilisi, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde füze denemesi yaptığını açıkladı. Yetkili, denemede kullanılan füzenin seyir füzesi olabileceğini belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, Kuzey Kore'nin doğusundaki sulara doğru havadan karaya atılan füzelerin sayısının henüz bilinmediğini de dile getirdi.

Kuzey Kore en son 29 Mart'ta Doğu Denizi'nde iki kısa menzilli füze denemesi yapmıştı. Kuzey Kore testi "süper geniş" çoklu roketatar denemesi olarak adlandırmıştı.

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