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Dünya

Kuzey Kore'den başarısız balistik füze denemesi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin "başarısız" balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan   | 16.03.2022
Kuzey Kore'den başarısız balistik füze denemesi

Tokyo

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, "Kuzey Kore'nin, Sunan bölgesinden yerel saatle 09.30 sularında 'başarısız' balistik füze denemesi yaptığını" açıkladı.

Denemeye ilişkin verdiği brifingde, Güney Koreli bir askeri yetkili, füzenin "ilk aşamada irtifa hedefine ulaşamadığının tahmin edildiğini" aktardı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, söz konusu denemeye ilişkin detaylı bilgi edinilmesi için ilgili kuruluşlara talimat verdi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, "denemenin başarısızlığının teyit edilmesi için" çabaladıklarını belirterek, "ABD ve Güney Kore ile analiz ve izleme süreci yürüttüklerini" söyledi.

ABD İndo-Pasifik Komutanlığı (USPACOM) kınadığı denemeye yönelik Kuzey Kore'ye "istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerden kaçınması" çağrısında bulundu.

Kuzey Kore en son füze denemelerini, 27 Şubat ve 5 Mart'ta gerçekleştirmişti.

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