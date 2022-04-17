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Dünya

Kuzey Kore 'taktik güdümlü füze' denedi

Kuzey Kore'nin "taktik güdümlü füze" denemesi yaptığı bildirildi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 17.04.2022
Kuzey Kore 'taktik güdümlü füze' denedi

Ankara

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, ülkenin nükleer mücadele kapasitesini geliştirmek için dizayn edilen "yeni tip taktik güdümlü füze" başarıyla test edildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un "başarılı" denemeye katıldı.

KCNA'nın yayımladığı fotoğraflarda, Kim'in yapılan denemeyi alkışladığı görüldü.

Söz konusu denemenin, uzun menzilli ağır füzelerin ateş gücünün geliştirilmesinde, ülkenin taktik nükleer bomba operasyonunun etkinliğinin artırılması ile bunların ateş gücü görevlerinin çeşitlendirilmesinde büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Bu arada, taktik güdümlü füzenin nerede denendiğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore'nin sahil kenti Hamhung'dan dün gece iki roket atıldığı tespit edildi.

Denemenin, yarın başlayacak Güney Kore ve ABD ortak tatbikatı öncesinde yapılması dikkati çekti.

Böylelikle, Kuzey Kore yılbaşından beri 13'üncü füze denemesini yapmış oldu.

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