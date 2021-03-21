Euro
8.59
Dolar
7.22
BIST 100
1,528.99
Altın
1,745.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kuzey Kore Malezya'daki büyükelçiliğini kapattı

Malezya'da gözaltında tutulan Kuzey Kore vatandaşının ABD'ye iade edilmesi kararıyla iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin kesilmesinin ardından Kuzey Kore, Kuala Lumpur'daki büyükelçiliğini kapattı.

Ömer Faruk Yıldız   | 21.03.2021
Kuzey Kore Malezya'daki büyükelçiliğini kapattı

Kuala Lumpur

Malezya'da basın mensuplarının yaklaşmaması için etrafına polis barikatı kurulan büyükelçilik binasına, çalışanları götürmek üzere yerel saatle sabah 09.00 civarında bir otobüs geldi.

Saat 11.00'de büyükelçilik binasından hareket eden otobüs, Uluslararası Kuala Lumpur Havalimanı'na gitti.

Malezya Yüksek Mahkemesi, 2019'dan bu yana ülkede gözaltında tutulan Kuzey Kore vatandaşı Mun Chol Myong'un, hakkındaki kara para aklama suçlamasından ötürü yargılanmak üzere ABD'ye sınır dışı edilebileceği yönünde karar vermişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından 19 Mart'ta yapılan açıklamada, Malezya mahkemesinin kararına tepki gösterilmiş ve "Malezya ile diplomatik ilişkilerin kesildiği" duyurulmuştu.

Aynı gün Kuzey Kore'nin açıklamasını kınayan Malezya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore Büyükelçiliği çalışanları ve ailelerinin 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 35 bin 327 Kovid-19 vakası belirlendi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca, 13-19 Mart arasında illere göre Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa’nın en büyük stadyumu Kovid-19 aşı merkezine dönüştürülecek

Benzer haberler

Kuzey Kore Malezya'daki büyükelçiliğini kapattı

Kuzey Kore Malezya'daki büyükelçiliğini kapattı

Kuzey Kore, Malezya ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı

Büyükelçi Kavakcı, Malezya Kraliçesi'ne Emine Erdoğan'ın hediyelerini iletti

ABD Kuzey Kore'nin nükleer silahları konusunu ele almak için alternatif yollar arıyor

ABD Kuzey Kore'nin nükleer silahları konusunu ele almak için alternatif yollar arıyor
Beyaz Saray Kuzey Kore yönetimi ile iletişime geçmeye çalıştıklarını doğruladı

Beyaz Saray Kuzey Kore yönetimi ile iletişime geçmeye çalıştıklarını doğruladı

Türkiye, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasını kınadı

Türkiye, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasını kınadı