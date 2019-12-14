Euro
6.46
Dolar
5.81
BIST 100
110,476.60
Altın
1,475.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kuzey Kore 'kritik testi' gerçekleştirdiğini duyurdu

Kuzey Kore, Sohae Uydu Fırlatma Sahası'nda yeni bir deneme yaptığını duyurdu.

Emre Aytekin   | 14.12.2019
Kuzey Kore 'kritik testi' gerçekleştirdiğini duyurdu

Ankara

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yer alan habere göre, Kuzey Kore Savunma Bilimi Akademisi, ülkenin doğusundaki Sohae Uydu Fırlatma Sahası'nda "yeni bir kritik testin gerçekleştirildiğini" bildirdi. Ancak denemenin içeriğine dair bir bilgi paylaşılmadı. 

Akademiden yapılan açıklamada, "Testlerde art arda kaydedilen müspet sonuçlar, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin güvenilir stratejik caydırıcılığını güçlendirilmek için kullanılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Kuzey Kore, geçen hafta aynı yerde uzun menzilli roket motoru denemesi yapmıştı.

Denemeler, Kuzey Kore yönetimin ABD ile nükleer silahsızlanma görüşmelerinin yeniden başlatılması için Washington yönetimi üzerindeki baskıyı artırdığı bir döneme denk geldi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kesilen müzakereleri yeniden başlatmak üzere ABD yönetimine somut öneriler sunması için yıl sonuna kadar süre tanımış, aksi halde nükleer denemelere ve kıtalararası güdümlü füze denemelerini sürdürecekleri uyarısında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
NATO’nun yeni meşruiyet kaynağı Çin mi?
Irak’ta belirsizliğin temel parametreleri
Suriye Anayasa Komitesi ikinci tur toplantıları ölü doğdu
TCMB 4 toplantıda politika faizini 1200 baz puan indirdi
Latin Amerika ve güncel sorunları

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran'a Irak uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran'a Irak uyarısı

Kuzey Kore 'kritik testi' gerçekleştirdiğini duyurdu

KKTC'den ABD'nin Rumlara uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararına tepki

ABD-Taliban barış görüşmelerine ara verildi

ABD-Taliban barış görüşmelerine ara verildi
Çin, ABD'yi 'dünyanın baş belası' olarak nitelendirdi

Çin, ABD'yi 'dünyanın baş belası' olarak nitelendirdi
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden Ermeni tasarısı açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden Ermeni tasarısı açıklaması